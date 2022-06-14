Большие перемены: новый Chevrolet Blazer 2023 станет электромобилем (видео)

Новый Chevrolet Blazer будет электрифицирован. Кроссовер отличается ярким дизайном, а платформу для него позаимствуют у роскошного Cadillac Lyriq.

Опубликованы первые фото и видео Chevrolet Blazer нового поколения. Кроссовер кардинально изменится и станет электромобилем. Подробности модели раскрыли на странице Chevrolet в Twitter.

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Новый Chevrolet Blazer официально представят 18 июля. Электрокроссовер поступит в продажу с апреля 2023 года и его базовая версия будет стоить в районе 40 тыс. долларов.

[ + – ] Электрокар предложат с задним и полным приводом

Дизайн Chevrolet Blazer 2023 также претерпел большие перемены. Внешне авто не имеет ничего общего с бензиновым предшественником и с виду больше напоминает новый Chevrolet Equinox. Кроссовер стал более обтекаемым – с покатой крышей и длинным капотом. Боковины сделали рельефными, а тоненькие светодиодные фары соединили светящейся полосой.

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На фото показали топовый спортивный Chevrolet Blazer SS. Он отличается более агрессивной передней частью, аэродинамическим обвесом и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

[ + – ] Новый Chevrolet Blazer построят на платформе GM Ultium

Характеристики Chevrolet Blazer 2023 пока не раскрывают. Известно, что электромобиль построят на платформе GM Ultium, как и кроссовер Cadillac Lyriq. Базовая версия получит один мотор и задний привод, а вот вариант SS будет полноприводным и с двумя электромоторами.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит яркий электрический внедорожник для молодежи с дизайном в духе старых Land Cruiser.