По принципу Николы Теслы: новые электрокары Fiat смогут заряжаться прямо на ходу (видео)

Fiat планирует наладить выпуск электромобилей с функцией беспроводной зарядки. Технология позволяет электрокару ехать по трассе, не разряжая при этом батарею.

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Fiat активно работает над технологией беспроводной зарядки электромобилей Dynamic Wireless Power Transfer. В Италии на полигоне Arena del Futuro тестируют прототипы авто, способные подзаряжаться прямо во время движения. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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[ + – ] На полигоне тестируют электрические легковушки, грузовики и автобусы Фото: Stellantis

В покрытие дороги встроили алюминиевые индукционные катушки, а в днище авто появились специальные приемники, получающие от них электроэнергию. По такому же принципу работают беспроводные зарядки для смартфонов, а разработал эту технологию Никола Тесла еще в начале ХХ века. Впрочем, в отличие от известного ученого, Fiat использует постоянный, а не переменный ток.

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Технология Dynamic Wireless Power Transfer позволяет поддерживать заряд батарей электромобилей на одном уровне во время движения по трассе. Ее можно устанавливать на разные колесные транспортные средства – в Италии тестируют легковые электромобили Fiat 500 и Maserati Grecale Folgore, а также грузовики и автобусы.

Подобные экспериментальные дороги уже строят в ряде стран мира. Однако пока подзаряжаться от них могут лишь специально доработанные эклектрокары, ведь пока большинство автопроизводителей не планирует оснащать серийные модели технологией индукционной зарядки.

[ + – ] Во время движения по трассе технология Dynamic Wireless Power Transfer позволяет поддерживать заряд батареи на одном уровне

Очевидно концерн Stellantis (Fiat является его частью) станет первым, кто сделает беспроводную зарядку электрокаров серийной. Руководитель электрического подразделения Stellantis Анна-Лиза Ричард видит будущее именно за этой технологией. Также отмечается, что излучение индукционных катушек абсолютно безвредно для человека.

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