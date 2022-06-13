За принципом Ніколи Тесла: нові електрокари Fiat зможуть заряджатися прямо на ходу (відео)

Fiat планує налагодити випуск електромобілів із функцією бездротової зарядки. Технологія дозволяє електрокару їхати трасою, водночас не розряджаючи батарею.

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Fiat активно працює над технологією бездротової зарядки електромобілів Dynamic Wireless Power Transfer. В Італії на полігоні Arena del Futuro тестують прототипи авто, здатні заряджатися прямо під час руху. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] На полігоні тестують електричні легковики, вантажівки та автобуси Фото: Stellantis

У покриття дороги вбудували алюмінієві індукційні котушки, а в днищі авто з'явилися спеціальні приймачі, які отримують від них електроенергію. За таким же принципом працюють бездротові зарядки для смартфонів, а розробив цю технологію Нікола Тесла на початку ХХ століття. Втім, на відміну від відомого вченого, Fiat використовує постійний, а не змінний струм.

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Технологія Dynamic Wireless Power Transfer дозволяє підтримувати заряд батарей електромобілів на одному рівні під час руху трасою. Її можна встановлювати на різні колісні транспортні засоби — в Італії тестують легкові електромобілі Fiat 500 та Maserati Grecale Folgore, а також вантажівки та автобуси.

Такі експериментальні дороги вже будують у низці країн світу. Однак поки заряджатися від них можуть лише спеціально дороблені електрокари, адже поки більшість автовиробників не планує оснащувати серійні моделі технологією індукційної зарядки.

[ + – ] Під час руху трасою технологія Dynamic Wireless Power Transfer дозволяє підтримувати заряд батареї на одному рівні

Очевидно, концерн Stellantis (Fiat є його частиною) стане першим, хто зробить бездротову зарядку електрокарів серійною. Керівник електричного підрозділу Stellantis Анна-Ліза Річард бачить майбутнє саме за цією технологією. Також зазначається, що випромінювання індукційних котушок є абсолютно нешкідливим для людини.

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