За принципом Ніколи Тесла: нові електрокари Fiat зможуть заряджатися прямо на ходу (відео)
Fiat планує налагодити випуск електромобілів із функцією бездротової зарядки. Технологія дозволяє електрокару їхати трасою, водночас не розряджаючи батарею.
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Fiat активно працює над технологією бездротової зарядки електромобілів Dynamic Wireless Power Transfer. В Італії на полігоні Arena del Futuro тестують прототипи авто, здатні заряджатися прямо під час руху. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.
У покриття дороги вбудували алюмінієві індукційні котушки, а в днищі авто з'явилися спеціальні приймачі, які отримують від них електроенергію. За таким же принципом працюють бездротові зарядки для смартфонів, а розробив цю технологію Нікола Тесла на початку ХХ століття. Втім, на відміну від відомого вченого, Fiat використовує постійний, а не змінний струм.Важливо
Технологія Dynamic Wireless Power Transfer дозволяє підтримувати заряд батарей електромобілів на одному рівні під час руху трасою. Її можна встановлювати на різні колісні транспортні засоби — в Італії тестують легкові електромобілі Fiat 500 та Maserati Grecale Folgore, а також вантажівки та автобуси.
Такі експериментальні дороги вже будують у низці країн світу. Однак поки заряджатися від них можуть лише спеціально дороблені електрокари, адже поки більшість автовиробників не планує оснащувати серійні моделі технологією індукційної зарядки.
Очевидно, концерн Stellantis (Fiat є його частиною) стане першим, хто зробить бездротову зарядку електрокарів серійною. Керівник електричного підрозділу Stellantis Анна-Ліза Річард бачить майбутнє саме за цією технологією. Також зазначається, що випромінювання індукційних котушок є абсолютно нешкідливим для людини.
Раніше Фокус розповідав про нову технологію, що дозволяє охолоджувати авто у спеку без кондиціонера.