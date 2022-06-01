Кондиціонер не потрібен: нова технологія дозволить охолоджувати салон авто навіть у спеку (відео)

Інноваційний матеріал, розроблений ізраїльськими вченими, дає більше тепла, ніж поглинає. Обклеєний такою плівкою автомобіль на сонці не нагрівається, а охолоджується.

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Ізраїльський стартап SolCold презентував інноваційну технологію охолодження салону автомобіля. Спеціальне плівкове покриття нанотек дозволяє забути про кондиціонер навіть у сильну спеку. Про це пише сайт The Drive.

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Склад покриття тримають у секреті, але відомо, що воно працює за принципом антистоксової люмінесценції, тобто віддає більше тепла, ніж поглинає. Результатом віддачі енергії є охолодження поверхні. Багатошаровий нанотек має потужність охолодження в 100 Вт на 0,3 кв. м та здатний знижувати температуру салону на 20-70%.

[ + – ] Плівкове покриття віддає більше тепла, ніж поглинає Фото: скриншот/youtube

Можливості нанотеку продемонстрували на Volkswagen Polo. Обклеєний плівкою хетчбек вивезли до пустелі та залишили на сонці. В результаті, салон не тільки не нагрівся — всередині авто температура виявилася на 14 градусів нижчою, ніж зовні. Водночас якщо поставити авто в тінь, то в салоні буде спекотніше, ніж в авто на сонці, адже тепловіддача зменшиться.

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У SolCold працюють над своїм винаходом з 2016 року і вже восени планують запустити автомобільну плівку у виробництво. Вона дозволить не включати кондиціонер і так заощадити паливо або заряд батареї електрокара.

[ + – ] Нова технологія дозволить не включати кондиціонер в авто навіть у сильну спеку

Зацікавилися винаходом і Volkswagen — покриття незабаром з'явиться на новому концепт-карі німецької марки. Нанотек продовжать удосконалювати й в майбутньому збираються навіть шити з нього одяг.

Раніше Фокус розповідав про нову технологію Mercedes-Benz, що дозволяє автомобілю розгортатися на місці. Її застосували на електричному Ґелендваґені.