Кондиционер не нужен: новая технология позволит охлаждать салон авто даже в жару (видео)

Инновационный материал, разработанный израильскими учеными, отдает больше тепла, чем поглощает. Обклеенный такой пленкой автомобиль на солнце не нагревается, а охлаждается.

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Израильский стартап SolCold презентовал инновационную технологию охлаждения салона автомобиля. Специальное пленочное покрытие нанотек позволяет забыть о кондиционере даже в сильную жару. Об этом пишет сайт The Drive.

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Состав покрытия держат в секрете, но известно, что оно работает по принципу антистоксовой люминесценции, то есть отдает больше тепла, чем поглощает. Результатом отдачи энергии является охлаждение поверхности. Многослойный нанотек обладает мощностью охлаждения в 100 Вт на 0,3 кв. м и способен снижать температуру салона на 20-70%.

[ + – ] Пленочное покрытие отдает больше тепла, чем поглощает Фото: скриншот/youtube

Возможности нанотека продемонстрировали на Volkswagen Polo. Обклеенный пленкой хэтчбек вывезли в пустыню и оставили на солнце. В результате, салон не только не нагрелся – внутри авто температура оказалась на 14 градусов ниже, чем снаружи. Вместе с тем, если поставить авто в тень, то в салоне будет жарче, чем в авто на солнце, ведь теплоотдача снизится.

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В SolCold работают над своим изобретением с 2016 года и уже осенью планируют запустить автомобильную пленку в производство. Она позволит не включать кондиционер и таким образом сэкономить топливо либо заряд батареи электрокара.

[ + – ] Новая технология позволит не включать кондиционер в авто даже в сильную жару

Заинтересовались изобретением и в Volkswagen — покрытие вскоре появится на новом концепт-каре немецкой марки. Нанотек продолжат совершенствовать и в будущем собираются даже шить из него одежду.

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