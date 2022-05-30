Выше всех: новый электромобиль Volkswagen установил необычный рекорд (видео)

Электромобили не чувствительны к разряженному воздуху на высоте, поэтому кроссовер Volkswagen ID.4 GTX без особых проблем покорил горную вершину.

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Новый Volkswagen ID.4 GTX попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрокроссовер смог подняться на вершину вулкана Утурунку в Боливии, высота которого составляет 5816 метров. Управлял автомобилем известный американский путешественник Райнер Цитлоу и именно он опубликовал видео заезда на своем Youtube-канале.

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[ + – ] Подъем длился 4 часа 20 минут Фото: скриншот/youtube

Электрокар Volkswagen ID.4 GTX улучшил предыдущий рекорд на 45 метров. Высоту зафиксировали альтиметрами и двумя GPS-трекерами и представители Книги рекордов Гиннеса официально утвердили достижение.

Подъем на гору начался рано утром и длился 4 часа 20 минут. По дороге кроссовер несколько раз подзаряжали в высокогорных боливийских отелях.

[ + – ] Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что в отличие от авто с двигателями внутреннего сгорания, электрокары не чувствительны к большим высотам и разряженному воздуху, ведь их мотор не нуждается в кислороде для работы. Поэтому подъем не оказался слишком сложным.

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Для рекорда Райнер Цитлоу выбрал именно топовый вариант Volkswagen ID.4 GTX, ведь у него есть полный привод, а два мотора суммарно развивают 299 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт∙ч позволяет проехать 484 км без подзарядки.

[ + – ] Для рекордного заезда выбрали полноприводный вариант кроссовера

К слову, это не первое достижение Райнера Цитлоу и Volkswagen ID.4. В прошлом году американец установил рекорд самого длительного беспрерывного путешествия на электрокаре.

Ранее Фокус рассказывал, что американский суперкар SSC Tuatara установил мировой рекорд скорости.