Выше всех: новый электромобиль Volkswagen установил необычный рекорд (видео)
Электромобили не чувствительны к разряженному воздуху на высоте, поэтому кроссовер Volkswagen ID.4 GTX без особых проблем покорил горную вершину.
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Новый Volkswagen ID.4 GTX попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрокроссовер смог подняться на вершину вулкана Утурунку в Боливии, высота которого составляет 5816 метров. Управлял автомобилем известный американский путешественник Райнер Цитлоу и именно он опубликовал видео заезда на своем Youtube-канале.
Электрокар Volkswagen ID.4 GTX улучшил предыдущий рекорд на 45 метров. Высоту зафиксировали альтиметрами и двумя GPS-трекерами и представители Книги рекордов Гиннеса официально утвердили достижение.
Подъем на гору начался рано утром и длился 4 часа 20 минут. По дороге кроссовер несколько раз подзаряжали в высокогорных боливийских отелях.
Следует отметить, что в отличие от авто с двигателями внутреннего сгорания, электрокары не чувствительны к большим высотам и разряженному воздуху, ведь их мотор не нуждается в кислороде для работы. Поэтому подъем не оказался слишком сложным.Важно
Для рекорда Райнер Цитлоу выбрал именно топовый вариант Volkswagen ID.4 GTX, ведь у него есть полный привод, а два мотора суммарно развивают 299 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт∙ч позволяет проехать 484 км без подзарядки.
К слову, это не первое достижение Райнера Цитлоу и Volkswagen ID.4. В прошлом году американец установил рекорд самого длительного беспрерывного путешествия на электрокаре.
Ранее Фокус рассказывал, что американский суперкар SSC Tuatara установил мировой рекорд скорости.