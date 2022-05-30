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Вище за всіх: новий електромобіль Volkswagen встановив незвичайний рекорд (відео)

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Volkswagen ID.4 GTX, новий Volkswagen ID.4, електромобіль Volkswagen ID.4 GTX, світовий рекорд, книга рекордів Гіннеса
Фото: скриншот/youtube | Американець Райнер Цітлоу встановив новий рекорд на Volkswagen ID.4 GTX

Електромобілі не чутливі до розрідженого повітря на висоті, тому кросовер Volkswagen ID.4 GTX без особливих проблем підкорив гірську вершину.

Новий Volkswagen ID.4 GTX потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електрокросовер зміг піднятися на вершину вулкана Утурунку в Болівії, висота якого складає 5 816 метрів. Керував автомобілем відомий американський мандрівник Райнер Цітлоу і саме він опублікував відео заїзду на своєму Youtube-каналі.

Volkswagen ID.4 GTX, новий Volkswagen ID.4, електромобіль Volkswagen ID.4 GTX, світовий рекорд, книга рекордів Гіннеса
Підйом тривав 4 години 20 хвилин
Фото: скриншот/youtube

Електрокар Volkswagen ID.4 GTX покращив попередній рекорд на 45 метрів. Висоту зафіксували альтиметрами та двома GPS-трекерами, й представники Книги рекордів Гіннеса офіційно затвердили досягнення.

Підйом на гору почався рано-вранці й тривав 4 години 20 хвилин. Дорогою кросовер кілька разів заряджали у високогірних болівійських готелях.

Volkswagen ID.4 GTX, новий Volkswagen ID.4, електромобіль Volkswagen ID.4 GTX, світовий рекорд, книга рекордів Гіннеса
Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса
Фото: скриншот/youtube

Слід зазначити, що на відміну від авто з двигунами внутрішнього згоряння, електрокари не чутливі до великих висот та розрідженого повітря, адже їхній мотор не потребує кисню для роботи. Тому підйом не виявився надто складним.

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Для рекорду Райнер Цітлоу вибрав саме топовий варіант Volkswagen ID.4 GTX, адже він має повний привід, а два мотори сумарно розвивають 299 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 82 кВт∙год дозволяє проїхати 484 км без підзарядки.

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До речі, це не перше досягнення Райнера Цітлоу та Volkswagen ID.4. Минулого року американець встановив рекорд найдовшої безперервної подорожі на електрокарі.

Раніше Фокус розповідав, що американський суперкар SSC Tuatara встановив світовий рекорд швидкості.