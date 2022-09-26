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Авто

В Україні з'явилися недорогі електромобілі від General Motors за $10 000 (фото)

Baojun E100, новий Baojun E100, електромобіль Baojun E100, китайський електромобіль
Фото: Із сайту ТопЖир | Baojun E100 сягає всього 2,5 м у довжину

Двомісний електрокар Baojun E100 за розмірами можна порівняти зі Smart. Міський хетчбек здатний розвинути 100 км/год та проїхати 250 км без підзарядки.

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У Києві помітили мініатюрний електромобіль Baojun E100. Міське авто є однією із найдоступніших електричних моделей на українському ринку. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Baojun E100 – китайський електрокар, проте створили його спеціалісти General Motors. Саме американському концерну належить бренд Baojun. У його лінійці — відразу кілька компактних електричних моделей.

Baojun E100, новий Baojun E100, електромобіль Baojun E100, китайський електромобіль Fullscreen
Електрокар оснащений 39-сильним мотором і має запас ходу в 250 км.
Фото: Із сайту ТопЖир

Електромобіль Baojun E100 випускають із 2017 року. У Китаї він коштує в еквіваленті 7500 доларів, а на українському ринку ці автомобілі дещо дорожчі — близько $9500-9900.

Двомісний хетчбек відрізняється стриманим дизайном з високим капотом, великими фарами та великим кутом нахилу лобового скла. За розмірами Baojun E100 можна порівняти зі Smart.

Baojun E100, новий Baojun E100, електромобіль Baojun E100, китайський електромобіль Fullscreen
Базове оснащення включає цифровий щиток приладів, кондиціонер та парктронік.
Фото: General Motors

Габарити Baojun E100:

  • Довжина — 2488 мм
  • Ширина — 1506 мм
  • Висота — 1670 мм
  • Колісна база — 1600 мм

Базова версія моделі отримала цифровий щиток приладів, кондиціонер, парктронік, електросклопідйомники та Bluetooth. Топовий варіант додає ESP та камеру заднього виду.

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Китайський електромобіль оснащений 39-сильним двигуном і здатний розвинути 100 км/год. Акумуляторна батарея на 24 кВт∙год забезпечує запас ходу 250 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явилися дуже нестандартні електрокари Toyota вартістю 5500 доларів.