В Україні з'явилися недорогі електромобілі від General Motors за $10 000 (фото)

Двомісний електрокар Baojun E100 за розмірами можна порівняти зі Smart. Міський хетчбек здатний розвинути 100 км/год та проїхати 250 км без підзарядки.

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У Києві помітили мініатюрний електромобіль Baojun E100. Міське авто є однією із найдоступніших електричних моделей на українському ринку. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Baojun E100 – китайський електрокар, проте створили його спеціалісти General Motors. Саме американському концерну належить бренд Baojun. У його лінійці — відразу кілька компактних електричних моделей.

[ + – ] Електрокар оснащений 39-сильним мотором і має запас ходу в 250 км. Фото: Із сайту ТопЖир

Електромобіль Baojun E100 випускають із 2017 року. У Китаї він коштує в еквіваленті 7500 доларів, а на українському ринку ці автомобілі дещо дорожчі — близько $9500-9900.

Двомісний хетчбек відрізняється стриманим дизайном з високим капотом, великими фарами та великим кутом нахилу лобового скла. За розмірами Baojun E100 можна порівняти зі Smart.

[ + – ] Базове оснащення включає цифровий щиток приладів, кондиціонер та парктронік. Фото: General Motors

Габарити Baojun E100:

Довжина — 2488 мм

Ширина — 1506 мм

Висота — 1670 мм

Колісна база — 1600 мм

Базова версія моделі отримала цифровий щиток приладів, кондиціонер, парктронік, електросклопідйомники та Bluetooth. Топовий варіант додає ESP та камеру заднього виду.

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Китайський електромобіль оснащений 39-сильним двигуном і здатний розвинути 100 км/год. Акумуляторна батарея на 24 кВт∙год забезпечує запас ходу 250 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явилися дуже нестандартні електрокари Toyota вартістю 5500 доларів.