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Tata презентувала недорогий електромобіль за $10 500 із запасом ходу понад 300 км (фото)

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Електричний варіант Tata Tiago відрізняється дизайном передньої частини

Електромобіль Tata Tiago EV сягає всього 3,7 м у довжину та розрахований на чотирьох осіб. Міський хетчбек запропонований у версіях потужністю 61 та 74 к. с. і вже в базовій комплектації отримав кондиціонер та цифровий щиток приладів.

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В Індії дебютувала нова Tata Tiago EV. Бюджетний електрокар надійде у продаж на батьківщині з січня за ціною від 10 500 до 14 500 доларів, а пізніше може з'явитися і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт Tata.

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Tata Tiago EV досягає всього 3,7 м у довжину

Електромобіль Tata Tiago EV — компактний хетчбек В-класу довжиною 3765 мм та шириною 1677 мм з лаконічним та стриманим дизайном. Від бензинової версії моделі електрокар відрізняється оформленням передньої частини із заглушкою на місці решітки радіатора.

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Модель запропонована у двох версіях за потужністю та запасом ходу

Хетчбек розрахований на чотирьох осіб і має 240-літровий багажник. Недорогий електромобіль Tata отримав цифрову панель приладів та оригінальний круглий селектор трансмісії.

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Усі Tata Tiago EV отримали цифровий щиток приладів

Базова версія Tata Tiago EV оснащена кондиціонером, а в топовому варіанті є безключовий доступ, 7-дюймовий дисплей сенсорний, круїз-контроль, датчики дощу і світла.

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Індійський електрокар запропонують у двох модифікаціях. Базовий варіант отримає 61-сильний мотор та батарею на 19,2 кВт∙год. Він зможе розганятися до 50 км/год за 6,2 с та проїжджати 250 км без підзарядки.

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Салон розрахований на чотирьох осіб

У дорожчих версіях потужність електромотора становитиме 74 к. с., а місткість батареї — 24 кВт∙год. І тут розгін до 50 км/год займе 5,7 с, а запас ходу становитиме 315 км. Зарядити електрокар можна за 5-6 годин, а з опційним зарядним пристроєм підвищеної потужності цей час скорочується до 2,5-3,5 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися бюджетні електромобілі General Motors за $10 000.