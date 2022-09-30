General Motors готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (відео)

Компактний позашляховик Baojun отримає два електромотори та повний привід. Вартість оригінальної моделі складе менше ніж 20 000 доларів.

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В інтернет потрапили фото та відео з компактним електричним позашляховиком Baojun. Нову модель буде представлено в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу, повідомляє сайт CarNewsChina.

Над електрокаром працюють фахівці концерну General Motors, адже саме йому належить бренд Baojun. Автомобіль завдовжки менше 4 метрів позиціонують як електричну альтернативу популярному Suzuki Jimny.

[ + – ] Електрокар отримав тоненькі діодні фари Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль у профіль нагадує Jimny — у нього вертикальні стійки даху, масивні бампери та короткі звиси кузова. У той же час, про жодне копіювання не йдеться, адже в дизайні переважають роздуті плавні лінії, а не грані, як у японського аналога. Тоненькі фари — світлодіодні.

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Характеристики позашляховика поки що не розголошують. За попередніми даними, він буде доступний виключно у повнопривідній версії та отримає два мотори від електромобіля Baojun Kiwi. Оскільки Kiwi комплектують електромоторами на 54 чи 68 к. с., очікується, що потужність нової моделі складе від 108 до 136 к. с.

Вартість моделі складе менше ніж 20 000 доларів. Новий позашляховик від General Motors має всі шанси з'явитися за межами Китаю, адже продаж моделей бренду вже налагодили у низці країн. А дешеві електромобілі Baojun вже є навіть в Україні.

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