Найдоступніший кросовер від General Motors надійде у продаж за ціною від $10 000 (фото)

Недорогий міський кросовер Wuling Xing Chi розроблений фахівцями General Motors. Бюджетна модель дуже багато оснащена і навіть отримає спортивну версію.

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Опубліковано перші фото Wuling Xing Chi. Бюджетний компактний кросовер надійде у продаж до кінця вересня за ціною приблизно від 10 000 до 15 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Спортивна версія отримала обвіс та 17-дюймові диски Фото: autohome.com.cn

Кросовер Wuling створений за участю фахівців General Motors, адже цей бренд належить американському концерну. Цілком ймовірно, що модель продаватимуть і за межами Китаю, причому під маркою Chevrolet (як деякі інші моделі Wuling).

[ + – ] На центральній панелі встановлено 10,25-дюймовий тачскрин Фото: autohome.com.cn

Новий Wuling Xing Chi відрізняється стриманим гранованим дизайном із широкою решіткою радіатора та довгастими фарами. Виразніше виглядає спортивна версія моделі з невеликим обважуванням і 17-дюймовими дисками.

За розмірами китайський кросовер можна порівняти з Renault Duster — досягає 4365 мм завдовжки, 1750 мм завширшки і 1640 мм заввишки при колісній базі 2550 мм. Платформу для моделі запозичили у більшого Wuling Xincheng.

[ + – ] Комплектація бюджетного кросовера досить багата Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлені цифрова панель приладів та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей. Оздоблення розбавляє контрастна прострочка, а в спортивній версії є також вставки "під карбон" і встановлені крісла ковшеподібні. Усередині передбачено 27 різних відсіків для дрібної поклажі, а об'єм багажника становить 322-1077 л.

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Комплектація недорогого кросовера дуже багата — запуск з кнопки, клімат-контроль, електропривід крісла водія, камера заднього виду, панорамний дах.

[ + – ] Об'єм багажника становить 322-1077 л Фото: autohome.com.cn

Кросовер Wuling Xincheng оснащуватимуть 1,5-літровими бензиновими двигунами — 99-сильним атмосферним та 147-сильним турбованим. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП або варіатор, а привід у кросовера лише передній.

Раніше Фокус розповідав, що Wuling випустив недорогий електричний кабріолет, який також коштує 10 000 доларів.

Також ми писали, що General Motors презентували доступний електрокросовер Chevrolet Equinox із запасом ходу 480 км.