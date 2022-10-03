Культовий позашляховик Toyota знімають з виробництва: представлено прощальну версію (фото)

Toyota FJ Cruiser виробляють з 2006 року і він досі має попит. Фінальну версію позашляховика випустять обмеженим тиражем 1 000 екземплярів.

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Знаменитий Toyota FJ Cruiser знімають з виробництва. Ретро-позашляховик відправлять "на пенсію" після 16 років на конвеєрі. Про це повідомляє представництво японської марки у Саудівській Аравії.

[ + – ] Toyota FJ Cruiser випускають уже 16 років Фото: Toyota

Toyota FJ Cruiser дебютував у 2006 році та виявився справжнім довгожителем. Хоча рамний позашляховик перестали продавати у США з 2014 року, а в Японії — з 2017, його залишили у виробництві спеціально для країн Близького Сходу, адже там він досі має попит.

Саме для Близького Сходу насамперед створили прощальну версію Toyota FJ Cruiser Final Edition. Вона надійде у виробництво з грудня і буде випущена тиражем 1 000 екземплярів.

[ + – ] Салон позашляховика оздоблений двоколірною шкірою Фото: Toyota

Усі Toyota FJ Cruiser Final Edition пофарбують у бежевий колір, а сріблястий декор на кузові замінять чорним. Автомобіль отримає спеціальні 20-дюймові диски, а салон буде оброблений бежево-чорною шкірою.

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Як і всі Toyota FJ Cruiser, фінальний варіант буде оснащений 4,0-літровим 280-сильним V6. Авто збереже 5-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід із понижувальною передачею.

[ + – ] Сріблястий декор на кузові замінено чорними деталями Фото: Toyota

Нагадаємо, що позашляховик збудований на рамній платформі Toyota Prado 120. Його дизайн виконаний у дусі класичного Toyota Land Cruiser FJ40 70-х років. Серед особливостей моделі — мініатюрні задні двері, що відчиняються проти руху.

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