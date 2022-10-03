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Культовий позашляховик Toyota знімають з виробництва: представлено прощальну версію (фото)

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Фото: Toyota | Toyota FJ Cruiser Final Edition надійде у виробництво з грудня

Toyota FJ Cruiser виробляють з 2006 року і він досі має попит. Фінальну версію позашляховика випустять обмеженим тиражем 1 000 екземплярів.

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Знаменитий Toyota FJ Cruiser знімають з виробництва. Ретро-позашляховик відправлять "на пенсію" після 16 років на конвеєрі. Про це повідомляє представництво японської марки у Саудівській Аравії.

Toyota FJ Cruiser Final Edition, Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota Fullscreen
Toyota FJ Cruiser випускають уже 16 років
Фото: Toyota

Toyota FJ Cruiser дебютував у 2006 році та виявився справжнім довгожителем. Хоча рамний позашляховик перестали продавати у США з 2014 року, а в Японії — з 2017, його залишили у виробництві спеціально для країн Близького Сходу, адже там він досі має попит.

Саме для Близького Сходу насамперед створили прощальну версію Toyota FJ Cruiser Final Edition. Вона надійде у виробництво з грудня і буде випущена тиражем 1 000 екземплярів.

Toyota FJ Cruiser Final Edition, Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota Fullscreen
Салон позашляховика оздоблений двоколірною шкірою
Фото: Toyota

Усі Toyota FJ Cruiser Final Edition пофарбують у бежевий колір, а сріблястий декор на кузові замінять чорним. Автомобіль отримає спеціальні 20-дюймові диски, а салон буде оброблений бежево-чорною шкірою.

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Як і всі Toyota FJ Cruiser, фінальний варіант буде оснащений 4,0-літровим 280-сильним V6. Авто збереже 5-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід із понижувальною передачею.

Toyota FJ Cruiser Final Edition, Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota Fullscreen
Сріблястий декор на кузові замінено чорними деталями
Фото: Toyota

Нагадаємо, що позашляховик збудований на рамній платформі Toyota Prado 120. Його дизайн виконаний у дусі класичного Toyota Land Cruiser FJ40 70-х років. Серед особливостей моделі — мініатюрні задні двері, що відчиняються проти руху.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota зупинить випуск популярного кросовера RAV4.

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