Новейший кроссовер Toyota не справился с "лосиным" тестом (видео)

Компактная Toyota Aygo X не смогла заработать высокую оценку в "лосином" тесте. Легкий кроссовер продемонстрировал сильную недостаточную поворачиваемость.

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Новая Toyota Aygo X неприятно удивила в так называемом "лосином" тесте. Самый маленький кроссовер японской марки не смог показать хороший результат. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший испытание.

[ + – ] Компактный кроссовер страдает от недостаточной поворачиваемости, свойственной более тяжелым авто Фото: скриншот/youtube

Лучший результат Toyota Aygo X в "лосином" тесте – скорость 70 км/ч. Напомним, отличная оценка присуждается, если автомобиль проходит маневр на скорости 77 км/ч и выше.

Кроссовер Toyota испытали на 77 км/ч – он продемонстрировал выраженную недостаточную поворачиваемость и сбил конусы на полигоне. Испытатели отметили слишком медленные реакции системы стабилизации и слабое сцепление с дорогой у шин Michelin размером 175/65 R17. Отмечается, что с другой резиной результат Aygo X мог бы быть лучше, ведь сам по себе автомобиль легкий и маневренный.

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Новая Toyota Aygo X 2022 – компактный городской кроссовер А-класса, пришедший на смену хэтчбеку Aygo. Авто длиной 3,7 м оснащено 1,0-литровым 72-сильным бензиновым двигателем.

Напомним, что "лосиный" тест – маневр, имитирующий объезд внезапно появившегося на дороге препятствия вроде выбежавшего на трассу лося. Придумали его в Швеции, где животные часто выходят из леса на автомагистрали.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota прекратит производство модели FJ Cruiser. Внедорожник выпускают уже 16 лет.