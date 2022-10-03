В Украине значительно выросли продажи новых авто: самые популярные марки и модели

Украинцы стали покупать больше новых автомобилей. Структура авторынка за последний месяц претерпела изменения и в стане лидеров произошли перестановки.

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Авторынок Украины постепенно восстанавливается и в сентябре продемонстрировал существенный рост, несмотря на войну и скачок курса доллара. Всего было продано 3,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в августе. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Впрочем, по сравнению с августом прошлого года отмечается падение в 2,8 раза. Лидерство на рынке сохраняет Toyota с 673 проданными авто – это на 10% больше, чем в августе, но в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

[ + – ] Моделью-лидером остается кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

На второе место поднялась Skoda с 312 проданными авто (+94% к августу), а на третье – Hyundai (265 авто, +54%). Замыкают пятерку лидеров Mitsubishi (261 авто) и BMW (250 шт.). Отмечается резкое падение продаж у Renault – французский бренд впервые за несколько лет выпал из ТОП-5.

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Самый популярный автомобиль в Украине за сентябрь – кроссовер Toyota RAV4 (305 шт.). Всего за девять месяцев 2022 года украинцы приобрели 27,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился новый автопроизводитель. Уже начат выпуск сразу нескольких моделей машин.