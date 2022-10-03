В Україні значно зросли продажі нових авто: найпопулярніші марки та моделі

Українці почали купувати більше нових автомобілів. Структура авторинку за останній місяць зазнала змін і в стані лідерів відбулися перестановки.

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Авторинок України поступово відновлюється і у вересні продемонстрував суттєве зростання, незважаючи на війну та стрибок курсу долара. Усього було продано 3,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% більше, ніж у серпні. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Втім, порівняно із серпнем минулого року відзначається падіння у 2,8 раза. Лідерство на ринку зберігає Toyota з 673 проданими авто – це на 10% більше, ніж у серпні, але у 2,3 рази менше, ніж роком раніше.

[ + – ] Моделью-лідером залишається кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

На друге місце піднялася Skoda із 312 проданими авто (+94% до серпня), а на третє – Hyundai (265 авто, +54%). Замикають п'ятірку лідерів Mitsubishi (261 авто) та BMW (250 шт.). Відзначається різке падіння продажів у Renault – французький бренд уперше за кілька років випав із ТОП-5.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні за вересень – кросовер Toyota RAV4 (305 шт.). Загалом за дев'ять місяців 2022 року українці придбали 27,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий автовиробник. Вже розпочато випуск одразу кількох моделей машин.