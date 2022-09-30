Новый украинский автопроизводитель наладил выпуск сразу нескольких моделей машин (видео)

Кременчугский завод "Альфатекс" начал сборку коммерческой автотехники Dayun. В производство запущены модели грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн.

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В Украине, несмотря на войну, появился новый автопроизводитель. В Кременчуге стартовала сборка грузовых автомобилей китайского бренда Dayun, но выпускает их не КрАЗ, а завод коммунальной техники "Альфатекс". Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

[ + – ] В Кременчуге выпускают несколько разных моделей Dayun [ + – ] Из Китая прибыли первые 50 машинокомплектов [ + – ] Грузовики оснащаются дизелями мощностью 144-184 л. с. [ + – ] На заводе планируют постепенно увеличивать локализацию производства

По словам директора завода, идея наладить производство грузовых авто появилась после вступления в силу изменений к закону "О публичных закупках". Теперь государство может закупать коммунальную и специальную технику, в которой минимум 10% отечественных составляющих. В планах завода – довести локализацию до 40% к 2028 году.

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На первом этапе выпустят 200 авто, причем первые 50 машинокомплектов уже прибыли из Китая. Налажена сборка нескольких разных моделей Dayun – грузоподъемностью 3,5, 6, 8, 10 и 12 тонн. Они оснащаются турбодизелями Weichai мощностью 144-184 л. с.

На шасси монтируется различное оборудование. В Кременчуге готовят самосвалы, мусоровозы, автовышки, снегоуборочные авто и другую коммунальную и сельскохозяйственную технику. Также налажено ее обслуживание в сети СТО.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы презентовали на автошоу в Германии внедорожную маршрутку для суровых условий. Вскоре автобус поступит в производство.