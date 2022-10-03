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Новий кросовер Toyota не впорався з "лосиним" тестом (відео)

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Фото: Скріншот/youtube | Найкращий результат Toyota Aygo X — швидкість 70 км/год

Компактна Toyota Aygo X не змогла заробити високу оцінку в "лосиному" тесті. Легкий кросовер продемонстрував сильну недостатню повертаність.

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Нова Toyota Aygo X неприємно здивувала у так званому "лосиному" тесті. Найменший кросовер японської марки не зміг показати хороший результат. Про це повідомляє сайт km77.com, який проводив випробування.

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Компактний кросовер страждає від недостатньої повертаності, властивій важчим авто
Фото: скриншот/youtube

Найкращий результат Toyota Aygo X у "лосиному" тесті — швидкість 70 км/год. Нагадаємо, чудова оцінка присуджується, якщо автомобіль проходить маневр на швидкості 77 км/год і вище.

Кросовер Toyota випробували на 77 км/год — він продемонстрував виражену недостатню повертаність і збив конуси на полігоні. Випробувачі зазначили надто повільні реакції системи стабілізації та слабке зчеплення з дорогою у шин Michelin розміром 175/65 R17. Зазначається, що з іншою гумою результат Aygo X міг би бути кращим, адже сам собою автомобіль легкий і маневрений.

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Нова Toyota Aygo X 2022 — компактний міський кросовер А-класу, що прийшов на зміну хетчбеку Aygo. Авто довжиною 3,7 м оснащене 1,0-літровим 72-сильним бензиновим двигуном.

Нагадаємо, що "лосиний" тест — маневр, що імітує об'їзд лося, який раптово з'явився на дорозі перешкоди начебто вибіг на трасу. Вигадали його у Швеції, де тварини часто виходять із лісу на автомагістралі.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota припинить виробництво моделі FJ Cruiser. Позашляховик випускають уже 16 років.