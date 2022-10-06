Гибридная установка и заводское ГБО: раскрыты интересные подробности нового Duster 2024

Все Duster 2024 будут гибридами, а дизельные версии исчезнут из линейки кроссовера. Изменения продиктованы требованиями новых строгих эко-норм Евро-7.

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Третье поколение Dacia/Renault Duster появится в 2024 году, но информация о кроссовере появляется уже сейчас. Ранее был рассекречен дизайн модели, а теперь на странице RNews в Facebook опубликовали ее технические подробности.

Новый Duster построят на современной платформе CMF-B, как Renault Captur, Logan и Sandero. Она позволит несколько увеличить размеры мотора и применить ряд новых технологий.

[ + – ] Дизельные двигатели уже не будут доступны новому Duster Фото: Motor1.com

В частности, кроссовер Renault получит набор современных систем безопасности. Кроме того, все версии модели станут гибридами.

Основным двигателем Duster 2024 станет трехцилиндровый бензиновый турбомотор TCe объемом 1,2 л. Его дополнят 48-вольтной гибридной установкой, а мощность составит 120 или 140 л. с. Интересная деталь: этот мотор будут предлагать и с заводским ГБО.

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Гибридизация Duster обусловлена внедрением с 2025 года более строгих экологических норм Евро-7. По этой же причине из линейки пропадут дизельные модификации.

[ + – ] Гибридную установку можно дополнить заводским ГБО Фото: Motor1.com

На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и роботизированную КПП. Полный привод теперь будет доступен только с роботом, причем на задней оси кроссовера установят электромотор.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят бюджетный электрический кроссовер за 20 000 евро.