Гибридная установка и заводское ГБО: раскрыты интересные подробности нового Duster 2024
Все Duster 2024 будут гибридами, а дизельные версии исчезнут из линейки кроссовера. Изменения продиктованы требованиями новых строгих эко-норм Евро-7.
Третье поколение Dacia/Renault Duster появится в 2024 году, но информация о кроссовере появляется уже сейчас. Ранее был рассекречен дизайн модели, а теперь на странице RNews в Facebook опубликовали ее технические подробности.
Новый Duster построят на современной платформе CMF-B, как Renault Captur, Logan и Sandero. Она позволит несколько увеличить размеры мотора и применить ряд новых технологий.
В частности, кроссовер Renault получит набор современных систем безопасности. Кроме того, все версии модели станут гибридами.
Основным двигателем Duster 2024 станет трехцилиндровый бензиновый турбомотор TCe объемом 1,2 л. Его дополнят 48-вольтной гибридной установкой, а мощность составит 120 или 140 л. с. Интересная деталь: этот мотор будут предлагать и с заводским ГБО.Важно
Гибридизация Duster обусловлена внедрением с 2025 года более строгих экологических норм Евро-7. По этой же причине из линейки пропадут дизельные модификации.
На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и роботизированную КПП. Полный привод теперь будет доступен только с роботом, причем на задней оси кроссовера установят электромотор.
Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят бюджетный электрический кроссовер за 20 000 евро.