Недорогий електрокросовер Renault за 20 000 євро показали на перших офіційних фото
Відому модель Renault 4 відродять у форматі компактного електрокросовера. Передсерійна версія електромобіля дебютує у середині жовтня, а його виробництво стартує у 2024 році.
Опубліковані перші тизери нового Renault 4. Відому модель 60-х відродять у новому образі – вона стане недорогим електрокросовером вартістю від 20 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.
Електромобіль Renault 4 почнуть продавати із 2024 року. Втім, вже за два тижні на автошоу в Парижі покажуть передсерійний концепт майбутньої моделі.
Судячи з фото, новий Renault 4 нагадуватиме знаменитого предка. Він має схожий силует і знайомий дизайн передньої частини. Разом з тим, привертають увагу багажник на даху і сучасне діодне підсвічування.
Втім, раніше дизайн французького електрокара вже був повністю розсекречений. Також стало відомо, що, крім кросовера, також запропонують комерційний фургон Renault 4.Важливо
Характеристики Renault 4 поки що тримають у секреті. Відомо, що платформу для нього запозичили у електромобіля Renault 5, а запас ходу в топовій версії може досягти 400 км.
Нагадаємо, що оригінальний Renault 4 є найуспішнішою моделлю в історії французької марки. З 1961 до 1994 року випущено понад 8 мільйонів цих автомобілів.
Раніше Фокус розповідав, що Renault презентували оригінальний електричний будинок на колесах.