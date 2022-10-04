Недорогий електрокросовер Renault за 20 000 євро показали на перших офіційних фото

Відому модель Renault 4 відродять у форматі компактного електрокросовера. Передсерійна версія електромобіля дебютує у середині жовтня, а його виробництво стартує у 2024 році.

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Опубліковані перші тизери нового Renault 4. Відому модель 60-х відродять у новому образі – вона стане недорогим електрокросовером вартістю від 20 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

Електромобіль Renault 4 почнуть продавати із 2024 року. Втім, вже за два тижні на автошоу в Парижі покажуть передсерійний концепт майбутньої моделі.

[ + – ] Запас ходу електрокросовера досягне 400 км. Фото: Renault

Судячи з фото, новий Renault 4 нагадуватиме знаменитого предка. Він має схожий силует і знайомий дизайн передньої частини. Разом з тим, привертають увагу багажник на даху і сучасне діодне підсвічування.

Втім, раніше дизайн французького електрокара вже був повністю розсекречений. Також стало відомо, що, крім кросовера, також запропонують комерційний фургон Renault 4.

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Характеристики Renault 4 поки що тримають у секреті. Відомо, що платформу для нього запозичили у електромобіля Renault 5, а запас ходу в топовій версії може досягти 400 км.

[ + – ] Раніше дизайн Renault 4 вже розсекретили Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що оригінальний Renault 4 є найуспішнішою моделлю в історії французької марки. З 1961 до 1994 року випущено понад 8 мільйонів цих автомобілів.

Раніше Фокус розповідав, що Renault презентували оригінальний електричний будинок на колесах.