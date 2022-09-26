Новий Renault Kangoo перетворили на унікальний автобудинок на одного (відео)
Автобудинок Renault Hippie Caviar Motel створений спеціально для любителів самостійних подорожей. У його салоні з'явилися одномісний диван, кухня і шафа.
На виставці комерційного автотранспорту в німецькому Ганновері дебютував концепт-кар Renault Hippie Caviar Motel. Це будинок на колесах для однієї особи, повідомляє пресслужба французького бренду.
За основу взяли звичайний мінівен Renault Kangoo, причому в електричному виконанні та з подовженою колісною базою. Він впізнається за оригінальним забарвленням і багажником на даху.Важливо
Салон Renault Kangoo радикально переробили. Переднє пасажирське сидіння розкладається та перетворюється на односпальний диван. Також усередині з'явилися м'яке крісло, відкидний столик, невелика кухня і шафа, доступ до якої відкривається через зсувні бічні двері. У даху знайшлося місце для вузького люка.
Автобудинок Renault Hippie Caviar Motel оснащений стандартним двигуном на 122 к. с. та акумуляторною батареєю на 45 кВт∙год. Заявлений запас ходу в електрокара невеликий — лише 285 км. Втім, це частково компенсується швидкою зарядкою — за 30 хвилин заряд можна поповнити на 60%.
Новий Renault Hippie Caviar Motel не стане серійним, але будинок на колесах на базі Renault Kangoo все ж таки з'явиться найближчим часом. Цілком можливо, що його запропонують і з електромотором.
Раніше Фокус розповідав про будинок на колесах Porsche 911. Спорткар можна перетворити на кемпер всього за 5 000 євро.