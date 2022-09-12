Культовий Porsche 911 перетворили на будинок на колесах всього за 5000 євро (фото)

Двомісний намет монтується прямо на даху Porsche 911 і розкладається за кілька хвилин. Він доповнений ортопедичним матрацом, чохлом від дощу та протимоскітною сіткою.

Porsche 911 отримав оригінальний аксесуар для любителів подорожей. Спорткару пропонують розкладний намет на даху, що перетворює його на практичний будинок на колесах. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

[ + – ] Для доступу всередину розкладаються сходи Фото: Porsche

Розкладний намет монтується в спеціальному багажнику на даху та розкладається за лічені хвилини. Він досягає 2,1 м завдовжки і 1,3 м завширшки.

Усередині намету передбачений двоспальний ортопедичний матрац, розрахований на навантаження 140 кг. Передбачені чохол від дощу та протимоскітна сітка. Доступ на дах Porsche 911 полегшують телескопічні сходи.

[ + – ] Усередині встановлений ортопедичний матрац Фото: Porsche

На вибір запропонували два кольори намету (світло-сірий і графітовий). За доплату доступні фірмова електроковдра й органайзер для взуття та дрібної поклажі.

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Звичайно, намет на дах доступний тільки для купе Porsche 911 — для кабріолета він не передбачений. Його вага складає 58 кг. Зі встановленим на даху багажником-наметом не можна їхати швидше 130 км/год.

[ + – ] Намет із пластиковим чохлом важить 58 кг Фото: Porsche

Також аксесуар Porsche запропонують для інших моделей марки — електрокара Taycan, ліфтбека Panamera, кросоверів Cayenne і Macan. Його вартість — 4980 євро. Це чимало як для намета, але відносно недорого як для комплекту для перетворення авто на будинок на колесах.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche 911 отримав екстремальну версію GT3 RS, у конструкції якої застосовані технології "Формули-1".