Технології "Формули-1" і понад 500 сил. Представлений екстремальний Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 RS створили спеціально для гоночного треку. У нього "розумна" аеродинаміка, полегшений кузов і високоспритний 525-сильний двигун.

Німеччині офіційно презентували новий Porsche 911 GT3 RS. Екстремальний трековий варіант моделі вже доступний для замовлення за ціною 229 517 євро. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті Porsche.

[ + – ] Купе розганяється до 100 км/год лише за 3,2 с Фото: Porsche

Головна особливість Porsche 911 GT3 RS — його просунута аеродинаміка. Нові обважування та антикрило створюють неймовірну притискну силу на рівні гоночних авто — 860 кг при 285 км/год. Це втричі більше, ніж стандартний 911 GT3. Крім того, передбачена технологія активної аеродинаміки DRS, як у "Формулі-1".

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Porsche

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Крім того, автомобіль полегшили до 1 450 кг за рахунок карбонових дверей, передніх крил, даху та кришки багажника. Поліпшенню керованості сприяють нові шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R розміром 275/35 R20 спереду, 335/30 R21 ззаду. Як опції запропоновані карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] В оздобленні салону використані алькантара та карбон Фото: Porsche

В обробці салону використані легкі карбон та алькантара. Новий Porsche 911 GT3 RS отримав передні ковшеподібні крісла, а задні сидіння зняті для економії ваги. За доплату доступний каркас безпеки.

[ + – ] Замість задніх сидінь встановлений каркас безпеки Фото: Porsche

Потужність 4,0-літрової атмосферної шістки збільшили до 525 к. с., а єдина доступна КПП тепер — 7-ступінчастий робот PDK. Розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 296 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що класичний Porsche 911 80-х повернули у виробництво.