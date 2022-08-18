Технології "Формули-1" і понад 500 сил. Представлений екстремальний Porsche (фото)
Porsche 911 GT3 RS створили спеціально для гоночного треку. У нього "розумна" аеродинаміка, полегшений кузов і високоспритний 525-сильний двигун.
Німеччині офіційно презентували новий Porsche 911 GT3 RS. Екстремальний трековий варіант моделі вже доступний для замовлення за ціною 229 517 євро. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті Porsche.
Головна особливість Porsche 911 GT3 RS — його просунута аеродинаміка. Нові обважування та антикрило створюють неймовірну притискну силу на рівні гоночних авто — 860 кг при 285 км/год. Це втричі більше, ніж стандартний 911 GT3. Крім того, передбачена технологія активної аеродинаміки DRS, як у "Формулі-1".Важливо
Крім того, автомобіль полегшили до 1 450 кг за рахунок карбонових дверей, передніх крил, даху та кришки багажника. Поліпшенню керованості сприяють нові шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R розміром 275/35 R20 спереду, 335/30 R21 ззаду. Як опції запропоновані карбоново-керамічні гальма.
В обробці салону використані легкі карбон та алькантара. Новий Porsche 911 GT3 RS отримав передні ковшеподібні крісла, а задні сидіння зняті для економії ваги. За доплату доступний каркас безпеки.
Потужність 4,0-літрової атмосферної шістки збільшили до 525 к. с., а єдина доступна КПП тепер — 7-ступінчастий робот PDK. Розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 296 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що класичний Porsche 911 80-х повернули у виробництво.