Культовий спорткар Porsche 80-х повернули у виробництво (фото)

Компанія Singer створила сучасну копію Porsche 911 Turbo Cabriolet 1986 року. Зовні авто точно повторює оригінал, але виконано з карбону і стало потужнішим.

Опубліковано перші фото Singer Turbo Study Convertible. Спортивна модель є найсучаснішою копією кабріолету Porsche 911 Turbo 1986 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті компанії.

[ + – ] Кузов кабріолету виконаний з карбону

Компанія Singer відома тим, що відтворює класичні Porsche 911 та випускає сучасні версії дрібними партіями. Автомобілі недешеві — вартість Singer Turbo Study Convertible становитиме близько 750 000 доларів.

[ + – ] На вибір доступні версії потужністю 450 та 510 к. с.

В основі авто лежить шасі справжнього класичного Porsche 911, лише випущеного на початку 90-х. Своїм дизайном Singer точно повторює Porsche 911 Turbo, проте разом з тим його кузов виконаний з карбону, а фари стали світлодіодними.

[ + – ] Автомобіль отримав нові прилади, кермо та важіль КПП

Салон Porsche 911 повністю переробили, хоч ретро-стиль збережений. Автомобіль отримав нові прилади, кермо та важіль коробки передач. В обробці поєднуються шкіра, дерево і картата тканина, що використовувалася в старих 911-х.

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Крім того, у Singer розробили нову версію опозитного турбомотора. Ця 3,8-літрова шістка доступна у версіях потужністю 450 та 510 к. с.

[ + – ] Салон оздоблений картатою тканиною та шкірою

Кабріолет оснащений 6-ступінчастою механічною КПП, а привід може бути заднім або повним. Також на вибір пропонують два типи підвіски — комфортабельну для далеких поїздок та жорстку трекову. Porsche 911 Turbo зупиняють сучасні керамічні гальма з ABS.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche відтворили авто з мультфільму "Тачки", щоб допомогти українським біженцям.