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Авто

Культовий спорткар Porsche 80-х повернули у виробництво (фото)

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Singer Turbo Study Convertible — копія Porsche 911 Turbo 1986 року

Компанія Singer створила сучасну копію Porsche 911 Turbo Cabriolet 1986 року. Зовні авто точно повторює оригінал, але виконано з карбону і стало потужнішим.

Опубліковано перші фото Singer Turbo Study Convertible. Спортивна модель є найсучаснішою копією кабріолету Porsche 911 Turbo 1986 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті компанії.

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Кузов кабріолету виконаний з карбону

Компанія Singer відома тим, що відтворює класичні Porsche 911 та випускає сучасні версії дрібними партіями. Автомобілі недешеві — вартість Singer Turbo Study Convertible становитиме близько 750 000 доларів.

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На вибір доступні версії потужністю 450 та 510 к. с.

В основі авто лежить шасі справжнього класичного Porsche 911, лише випущеного на початку 90-х. Своїм дизайном Singer точно повторює Porsche 911 Turbo, проте разом з тим його кузов виконаний з карбону, а фари стали світлодіодними.

Singer Turbo Study, Porsche 911 Turbo 1986, Porsche 911 Turbo, Porsche 911, тюнінг Porsche 911
Автомобіль отримав нові прилади, кермо та важіль КПП

Салон Porsche 911 повністю переробили, хоч ретро-стиль збережений. Автомобіль отримав нові прилади, кермо та важіль коробки передач. В обробці поєднуються шкіра, дерево і картата тканина, що використовувалася в старих 911-х.

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Крім того, у Singer розробили нову версію опозитного турбомотора. Ця 3,8-літрова шістка доступна у версіях потужністю 450 та 510 к. с.

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Салон оздоблений картатою тканиною та шкірою

Кабріолет оснащений 6-ступінчастою механічною КПП, а привід може бути заднім або повним. Також на вибір пропонують два типи підвіски — комфортабельну для далеких поїздок та жорстку трекову. Porsche 911 Turbo зупиняють сучасні керамічні гальма з ABS.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche відтворили авто з мультфільму "Тачки", щоб допомогти українським біженцям.