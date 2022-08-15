Понад 700 сил і немає лобового скла: британці готують екстремальний суперкар (фото)

Суперкар Aston Martin DBR22 призначений для гоночного треку і водити його потрібно в шоломі. Надпотужний кабріолет здатен розігнатися до сотні за 3,4 с та розвинути 319 км/год.

Опубліковано перші фото нового Aston Martin DBR22. Полегшений трековий суперкар презентують 19 серпня на ретро-шоу у Пеббл-Біч (США). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті британської марки.

[ + – ] Лобове скло автомобілю не потрібне — їздити на ньому необхідно в шоломі Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin DBR22 — сучасний наступник знаменитої моделі DBR1, яка виграла 24-годинну гонку в Ле-Мані в 1959 році. Поки що це концепт-кар, але не виключено, що авто випустять лімітованою серією.

[ + – ] Суперкар оснащений 715-сильним V12 та розвиває 319 км/год. Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DBR22 за дизайном нагадує знаменитого предка — у нього довгий капот і характерні обтічники за сидіннями. А ось карбоновий обвіс, тоненькі діодні ліхтарі та величезні 21-дюймові диски – це сучасні риси.

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В оздобленні салону використані шкіра та карбон. Лобового скла в авто немає, адже на треку водію та пасажиру все одно доведеться одягати шоломи. Його замінює невеликий прозорий козирок. Спортивні ковшеподібні крісла мають каркас з вуглеволокна.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: Aston Martin

Кабріолет побудований на базі купе Aston Martin DBS Superleggera та використовує його 5,2-літровий 715-сильний V12 з двома турбінами та 8-ступінчасту автоматичну КПП. Суперкар розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість досягає 319 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що на цьому ж ретро-шоу презентують і найшвидший у світі суперкар Hennessey Venom F5 Roadster, здатний розвинути понад 480 км/год.