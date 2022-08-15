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Авто

Свыше 700 сил и нет лобового стекла: британцы готовят экстремальный суперкар (фото)

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Фото: Aston Martin | Aston Martin DBR22 напоминает знаменитую модель DBR1 1959 года

Суперкар Aston Martin DBR22 предназначен для гоночного трека и водить его нужно в шлеме. Сверхмощный кабриолет способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 319 км/ч.

Опубликованы первые фото нового Aston Martin DBR22. Облегченный трековый суперкар презентуют 19 августа на ретро-шоу в Пеббл-Бич (США). Подробности авто раскрыли на официальном сайте британской марки.

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Лобовое стекло автомобилю не нужно — ездить на нем необходимо в шлеме
Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin DBR22 — современный преемник знаменитой модели DBR1, выигравшей 24-часовую гонку в Ле-Мане в 1959 году. Пока это концепт-кар, но не исключено, что авто выпустят лимитированной серией.

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Суперкар оснащен 715-сильным V12 и развивает 319 км/ч
Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DBR22 по дизайну напоминает знаменитого предка — у него длинный капот и характерные обтекатели за сиденьями. А вот карбоновый обвес, тоненькие диодные фонари и огромные 21-дюймовые диски — это современные черты.

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В отделке салона использованы кожа и карбон. Лобового стекла в авто нет, ведь на треке водителю и пассажиру все равно придется одевать шлемы. Его заменяет небольшой прозрачный козырек. Спортивные ковшеобразные кресла имеют каркас из углеволокна.

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В отделке салона использованы кожа и карбон
Фото: Aston Martin

Кабриолет построен на базе купе Aston Martin DBS Superleggera и использует его 5,2-литровый 715-сильный V12 с двумя турбинами и 8-ступенчатую автоматическую КПП. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость достигает 319 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что на этом же ретро-шоу презентуют и самый быстрый в мире суперкар Hennessey Venom F5 Roadster, способный развить свыше 480 км/ч.