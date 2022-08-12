Porsche відтворили авто з мультфільму "Тачки", щоб допомогти біженцям із України (фото)

Нова спецверсія Porsche 911 присвячена мультфільму "Тачки" та його персонажу Саллі. Спорткар продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти направлять на допомогу українським біженцям.

Porsche 911 отримав новий ексклюзивний варіант. Його створили в співпраці з авторами культового мультфільму "Тачки" з компанії Pixar. Про це повідомляє пресслужба німецької марки.

Porsche відтворили в реальному житті головну героїню мультфільму Саллі, яка була змальована з моделі 911. Спорткар пофарбували в такий же синій колір, і він отримав характерні литі диски в стилі початку 2000-х.

[ + – ] Автомобіль продадуть на благодійному аукціоні Фото: Porsche

Крім того, Porsche 911 Sally Special (саме так назвали версію) отримав спеціальний декор — накладки на пороги, графіку в салоні та логотипи "Тачок" на бічних стеклах.

Антикрило купе прикрасили аерографією, як у Саллі в мультфільмі. Кнопку вибору спортивного режиму перейменували: на ньому красується напис "Kachow!" — фірмова фраза головного персонажа Блискавки МакКвіна.

[ + – ] В основі авто лежить Porsche 911 Carrera GTS [ + – ] Скло прикрасили логотипами мультфільму "Тачки" [ + – ] На задньому спойлері з'явилася аерографія, як у Саллі з мультфільму [ + – ] Пороги прикрасили металевими накладками [ + – ] Передня панель прикрашена графікою з мультфільму [ + – ] Кнопку спортивного режиму перейменували

Із технічного погляду авто нічим не відрізняється від Porsche 911 Carrera GTS. Воно оснащене 3,0-літровим 480-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість становить 311 км/год.

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Новий Porsche 911 Sally Special виставлять на благодійний аукціон RM Sotheby's, а в комплекті з авто йде дорогий годинник. Виручені кошти спрямують на допомогу біженцям із України, а також дівчатам із неблагополучних сімей у США та Канаді.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон також виставили рідкісний Porsche 911 зірки "Форсажу" Пола Вокера.