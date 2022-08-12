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Авто

Porsche воссоздали авто из мультфильма "Тачки", чтобы помочь беженцам из Украины (фото)

Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Фото: Porsche | Porsche 911 Sally Special выпустили в единственном экземпляре

Новая спецверсия Porsche 911 посвящена мультфильму "Тачки" и его персонажу Салли. Спорткар продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят на помощь украинским беженцам.

Porsche 911 получил новый эксклюзивный вариант. Его создали в сотрудничестве с авторами культового мультфильма "Тачки" из компании Pixar. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Porsche воссоздали в реальной жизни главную героиню мультфильма Салли, которая была срисована с модели 911. Спорткар окрасили в такой же синий цвет и он получил характерные литые диски в стиле начала 2000-х.

Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Автомобиль продадут на благотворительном аукционе
Фото: Porsche

Кроме того, Porsche 911 Sally Special (именно так назвали версию) получил специальный декор – накладки на пороги, графика в салоне и логотипы "Тачек" на боковых стеклах.

Антикрыло купе украсили аэрографией, как у Салли в мультфильме. Кнопку выбора спортивного режима переименовали: теперь на нем красуется надпись "Kachow!" — фирменная фраза главного персонажа Молнии МакКуина.

Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
В основе авто лежит Porsche 911 Carrera GTS
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Стекла украсили логотипами мультфильма "Тачки"
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
На заднем спойлере появилась аэрография, как у Салли из мультфильма
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Пороги украсили металлическими накладками
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Передняя панель украшена графикой из мультфильма
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Кнопку спортивного режима переименовали
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911
Porsche 911 Sally Special, Porsche 911 Sally, Порше 911 Салли, авто из мультфильма "Тачки", новый Porsche 911

С технической точки зрения авто ничем не отличается от Porsche 911 Carrera GTS. Оно оснащено 3,0-литровым 480-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 311 км/ч.

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Новый Porsche 911 Sally Special выставят на благотворительный аукцион RM Sotheby’s, а в комплекте с авто идут дорогие часы. Вырученные средства направят на помощь беженцам из Украины, а также девушкам из неблагополучных семей в США и Канаде.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион также выставили редкий Porsche 911 звезды "Форсажа" Пола Уокера.