Porsche воссоздали авто из мультфильма "Тачки", чтобы помочь беженцам из Украины (фото)

Новая спецверсия Porsche 911 посвящена мультфильму "Тачки" и его персонажу Салли. Спорткар продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят на помощь украинским беженцам.

Porsche 911 получил новый эксклюзивный вариант. Его создали в сотрудничестве с авторами культового мультфильма "Тачки" из компании Pixar. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Porsche воссоздали в реальной жизни главную героиню мультфильма Салли, которая была срисована с модели 911. Спорткар окрасили в такой же синий цвет и он получил характерные литые диски в стиле начала 2000-х.

[ + – ] Автомобиль продадут на благотворительном аукционе Фото: Porsche

Кроме того, Porsche 911 Sally Special (именно так назвали версию) получил специальный декор – накладки на пороги, графика в салоне и логотипы "Тачек" на боковых стеклах.

Антикрыло купе украсили аэрографией, как у Салли в мультфильме. Кнопку выбора спортивного режима переименовали: теперь на нем красуется надпись "Kachow!" — фирменная фраза главного персонажа Молнии МакКуина.

[ + – ] В основе авто лежит Porsche 911 Carrera GTS [ + – ] Стекла украсили логотипами мультфильма "Тачки" [ + – ] На заднем спойлере появилась аэрография, как у Салли из мультфильма [ + – ] Пороги украсили металлическими накладками [ + – ] Передняя панель украшена графикой из мультфильма [ + – ] Кнопку спортивного режима переименовали

С технической точки зрения авто ничем не отличается от Porsche 911 Carrera GTS. Оно оснащено 3,0-литровым 480-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 311 км/ч.

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Новый Porsche 911 Sally Special выставят на благотворительный аукцион RM Sotheby’s, а в комплекте с авто идут дорогие часы. Вырученные средства направят на помощь беженцам из Украины, а также девушкам из неблагополучных семей в США и Канаде.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион также выставили редкий Porsche 911 звезды "Форсажа" Пола Уокера.