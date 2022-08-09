Редчайший Porsche звезды "Форсажа" продадут с аукциона за миллион долларов (фото)

Этот Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года ранее принадлежал актеру Полу Уокеру. Автомобиль в отличном состоянии и за 49 лет проехал менее 100 тысяч км.

В США на аукцион Mecum выставлен знаменитый спорткар Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года. Модель сама по себе редкая, но конкретно этот автомобиль – из коллекции звезды "Форсажа" Пола Уокера. Именно поэтому его оценили в минимум в миллион долларов. Подробности Porsche 911 раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Спорткар способен развить 245 км/ч

Пол Уокер, как известно, очень любил редкие спортивные автомобили и в его коллекции было сразу шесть Porsche 911 разных лет выпуска. К несчастью, актер погиб в ДТП, когда друг решил прокатить его именно на Porsche.

[ + – ] Сзади установлен заостренный спойлер

Купить Porsche 911 Carrera 2,7 RS Пол Уокер решил в 2011 году, о чем рассказал в телепередаче Джея Лено. Актер приобрел машину "вслепую" по объявлению – ни разу не видел ее до покупки. Впрочем, следует отметить, что состояние авто даже сейчас близко к идеальному, а его пробег – всего 93 700 км.

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Porsche 911 Carrera 2,7 RS – лимитированная трековая версия популярного спорткара, выпущенная тиражом в 1580 экземпляров. Купе облегчили до 960 кг и добавили ему обвес и задний спойлер типа "утиный хвост".

[ + – ] Всего выпустили только 1580 Porsche 911 Carrera 2,7 RS

Автомобиль оснащен 2,7-литровой оппозитной шестеркой мощностью 210 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и развивает 245 км/ч.

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