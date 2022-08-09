Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Редчайший Porsche звезды "Форсажа" продадут с аукциона за миллион долларов (фото)

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Пол Уокер приобрел Porsche 911 Carrera RS в 2011 году фактически "вслепую"

Этот Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года ранее принадлежал актеру Полу Уокеру. Автомобиль в отличном состоянии и за 49 лет проехал менее 100 тысяч км.

В США на аукцион Mecum выставлен знаменитый спорткар Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года. Модель сама по себе редкая, но конкретно этот автомобиль – из коллекции звезды "Форсажа" Пола Уокера. Именно поэтому его оценили в минимум в миллион долларов. Подробности Porsche 911 раскрыли на сайте аукционного дома.

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Спорткар способен развить 245 км/ч

Пол Уокер, как известно, очень любил редкие спортивные автомобили и в его коллекции было сразу шесть Porsche 911 разных лет выпуска. К несчастью, актер погиб в ДТП, когда друг решил прокатить его именно на Porsche.

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Сзади установлен заостренный спойлер

Купить Porsche 911 Carrera 2,7 RS Пол Уокер решил в 2011 году, о чем рассказал в телепередаче Джея Лено. Актер приобрел машину "вслепую" по объявлению – ни разу не видел ее до покупки. Впрочем, следует отметить, что состояние авто даже сейчас близко к идеальному, а его пробег – всего 93 700 км.

Важно
Раритет на "бляхах": в Украину во время войны ввезли культовое американское авто (фото)
Раритет на "бляхах": в Украину во время войны ввезли культовое американское авто (фото)

Porsche 911 Carrera 2,7 RS – лимитированная трековая версия популярного спорткара, выпущенная тиражом в 1580 экземпляров. Купе облегчили до 960 кг и добавили ему обвес и задний спойлер типа "утиный хвост".

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Всего выпустили только 1580 Porsche 911 Carrera 2,7 RS

Автомобиль оснащен 2,7-литровой оппозитной шестеркой мощностью 210 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и развивает 245 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что неприметное с виду купе Mercedes 124 1988 года продали по баснословной цене в 661 800 долларов.