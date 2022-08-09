Рідкісний Porsche зірки "Форсажу" продадуть з аукціону за мільйон доларів (фото)

Цей Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 раніше належав актору Полу Вокеру. Автомобіль у відмінному стані та за 49 років проїхав менше 100 тисяч км.

У США на аукціон Mecum виставлений знаменитий спортивний автомобіль Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 року. Модель сама собою рідкісна, але саме цей автомобіль — з колекції зірки "Форсажу" Пола Вокера. Саме тому його оцінили щонайменше у мільйон доларів. Деталі Porsche 911 розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Спорткар здатний розвинути 245 км/год

Пол Вокер, як відомо, дуже любив рідкісні спортивні автомобілі й у його колекції було відразу шість Porsche 911 різних років випуску. На жаль, актор загинув у ДТП, коли друг вирішив прокатати його саме на Porsche.

[ + – ] Позаду встановлено загострений спойлер

Купити Porsche 911 Carrera 2,7 RS Пол Вокер вирішив у 2011 році, про що розповів у телепередачі Джея Лено. Актор придбав машину "наосліп" за оголошенням — жодного разу не бачив його до покупки. Утім, варто зазначити, що стан авто навіть зараз близький до ідеального, а його пробіг — лише 93 700 км.

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Porsche 911 Carrera 2,7 RS — лімітована трекова версія популярного спорткара, випущена тиражем 1 580 екземплярів. Купе полегшили до 960 кг і додали йому обважування і задній спойлер типу "качиний хвіст".

[ + – ] Усього випустили тільки 1 580 Porsche 911 Carrera 2,7 RS

Автомобіль оснащений 2,7-літровою опозитною шісткою потужністю 210 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,8 сек і розвиває 245 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що непримітне на вигляд купе Mercedes 124 1988 продали за нечуваною ціною 661 800 доларів.