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Авто

Рідкісний Porsche зірки "Форсажу" продадуть з аукціону за мільйон доларів (фото)

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Пол Вокер придбав Porsche 911 Carrera RS у 2011 році фактично "наосліп"

Цей Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 раніше належав актору Полу Вокеру. Автомобіль у відмінному стані та за 49 років проїхав менше 100 тисяч км.

У США на аукціон Mecum виставлений знаменитий спортивний автомобіль Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 року. Модель сама собою рідкісна, але саме цей автомобіль — з колекції зірки "Форсажу" Пола Вокера. Саме тому його оцінили щонайменше у мільйон доларів. Деталі Porsche 911 розкрили на сайті аукціонного будинку.

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Спорткар здатний розвинути 245 км/год

Пол Вокер, як відомо, дуже любив рідкісні спортивні автомобілі й у його колекції було відразу шість Porsche 911 різних років випуску. На жаль, актор загинув у ДТП, коли друг вирішив прокатати його саме на Porsche.

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Позаду встановлено загострений спойлер

Купити Porsche 911 Carrera 2,7 RS Пол Вокер вирішив у 2011 році, про що розповів у телепередачі Джея Лено. Актор придбав машину "наосліп" за оголошенням — жодного разу не бачив його до покупки. Утім, варто зазначити, що стан авто навіть зараз близький до ідеального, а його пробіг — лише 93 700 км.

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Porsche 911 Carrera 2,7 RS — лімітована трекова версія популярного спорткара, випущена тиражем 1 580 екземплярів. Купе полегшили до 960 кг і додали йому обважування і задній спойлер типу "качиний хвіст".

Porsche 911 Carrera RS 1973, Porsche 911 Carrera RS, Porsche 911 Carrera 2,7 RS, авто Пола Уокера, Порше Пола Уокера
Усього випустили тільки 1 580 Porsche 911 Carrera 2,7 RS

Автомобіль оснащений 2,7-літровою опозитною шісткою потужністю 210 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,8 сек і розвиває 245 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що непримітне на вигляд купе Mercedes 124 1988 продали за нечуваною ціною 661 800 доларів.