Эксклюзивный Ferrari Майка Тайсона уйдет с молотка за $5,5 миллионов (фото)

Ferrari F50 — редкий лимитированный суперкар, выпущенный к 50-летию итальянской марки. Его оснастили 520-сильным двигателем V12 от болида "Формулы-1".

В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari F50 1996 года. Сама по себе модель очень редкая, но конкретно этот экземпляр ценный еще и тем, что им владел знаменитый боксер Майк Тайсон. Именно поэтому авто оценили в 5,5 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Майк Тайсон купил Ferrari F50 в 1996 году Фото: Getty Images

Майк Тайсон очень любил скоростные суперкары и в 90-х собрал неплохую их коллекцию. Купить Ferrari F50 он решил в феврале 1996 года. Спортсмен владел автомобилем пять лет, а затем продал.

[ + – ] Всего выпустили только 349 Ferrari F50 Фото: GOODING&COMPANY

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После этого суперкар Ferrari сменил нескольких владельцев. Пробег авто за 26 лет — всего 9966 км и оно неплохо сохранилось. Тем не менее, недавно суперкар прошел реставрацию с обновлением отделки салона, кондиционера и подвески — на это потратили 75 000 долларов. Сохранилась и вся оригинальная документация на машину.

[ + – ] В реставрацию авто вложили $75 000 Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari F50 – лимитированная модель, посвященная 50-летию итальянской марки и выпущенная тиражом в 349 единиц. В ее конструкции использованы технологии "Формулы-1" и даже 4,7-литровый V12 является, по сути, серийной версией мотора гоночного болида.

[ + – ] Двигатель Ferrari F50 позаимствовали у болида "Формулы-1" Фото: GOODING&COMPANY

Двигатель развивает 520 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Ferrari F50 разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает 325 км/ч.

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