Ексклюзивний Ferrari Майка Тайсона піде з молотка за $5,5 мільйонів (фото)

Ferrari F50 — рідкісний лімітований суперкар, випущений до 50-річчя італійської марки. Його оснастили 520-сильним двигуном V12 від боліду "Формули-1".

У США на аукціон Gooding&Company виставили Ferrari F50 1996 року. Сама собою модель дуже рідкісна, але саме цей екземпляр цінний ще й тим, що ним володів знаменитий боксер Майк Тайсон. Саме тому авто оцінили в 5,5 мільйонів доларів. Його подробиці викрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Майк Тайсон купив Ferrari F50 у 1996 році Фото: Getty Images

Майк Тайсон дуже любив швидкісні суперкари і в 90-х зібрав непогану їхню колекцію. Придбати Ferrari F50 він вирішив у лютому 1996 року. Спортсмен володів автомобілем п'ять років, а потім продав.

[ + – ] Усього випустили лише 349 Ferrari F50 Фото: GOODING&COMPANY

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Після цього суперкар Ferrari змінив кількох власників. Пробіг авто за 26 років — всього 9 966 км і воно непогано збереглося. Проте, нещодавно суперкар пройшов реставрацію з оновленням обробки салону, кондиціонера та підвіски – на це витратили 75 000 доларів. Збереглася і вся оригінальна документація на машину.

[ + – ] У реставрацію авто вклали $75 000 Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari F50 — лімітована модель, присвячена 50-річчю італійської марки та випущена тиражем 349 одиниць. У її конструкції використані технології Формули-1 і навіть 4,7-літровий V12 є, по суті, серійною версією мотора гоночного боліда.

[ + – ] Двигун Ferrari F50 запозичили в боліда "Формули-1" Фото: GOODING&COMPANY

Двигун розвиває 520 к. с. та працює в парі із 6-ступінчастою механічною КПП. Ferrari F50 розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди і розвиває 325 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні також продадуть раритетний Porsche зірки "Форсажу" Пола Вокера. Його оцінили щонайменше у мільйон доларів.

Також ми писали, що на продаж виставили знаменитий автомобіль принцеси Діани.