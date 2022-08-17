Культовый спорткар Porsche 80-х вернули в производство (фото)
Компания Singer создала современную копию Porsche 911 Turbo Cabriolet 1986 года. Внешне авто в точности повторяет оригинал, но выполнено из карбона и стало мощнее.
Опубликованы первые фото Singer Turbo Study Convertible. Спортивная модель является современной копией кабриолета Porsche 911 Turbo 1986 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте компании.
Компания Singer известна тем, что воссоздает классические Porsche 911 и выпускает современные версии мелкими партиями. Автомобили недешевые – стоимость Singer Turbo Study Convertible составит около 750 000 долларов.
В основе авто лежит шасси настоящего классического Porsche 911, только выпущенного в начале 90-х. Своим дизайном Singer в точности повторяет Porsche 911 Turbo, однако при этом его кузов выполнен из карбона, а фары стали светодиодными.
Салон Porsche 911 полностью переделали, хотя ретро-стиль сохранен. Автомобиль получил новые приборы, руль и рычаг коробки передач. В отделке сочетаются кожа, дерево и клетчатая ткань, использовавшаяся в старых 911.Важно
Кроме того, в Singer разработали новую версию оппозитного турбомотора. Эта 3,8-литровая шестерка доступна в версиях мощностью 450 и 510 л. с.
Кабриолет оснащен 6-ступенчатой механической КПП, а привод может быть задним или полным. Также на выбор предлагают два типа подвески – комфортабельную для дальних поездок и жесткую трековую. Останавливают Porsche 911 Turbo современные керамические тормоза с ABS.
Ранее Фокус сообщал, что Porsche воссоздали авто из мультфильма "Тачки", чтобы помочь украинским беженцам.