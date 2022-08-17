Культовый спорткар Porsche 80-х вернули в производство (фото)

Компания Singer создала современную копию Porsche 911 Turbo Cabriolet 1986 года. Внешне авто в точности повторяет оригинал, но выполнено из карбона и стало мощнее.

Опубликованы первые фото Singer Turbo Study Convertible. Спортивная модель является современной копией кабриолета Porsche 911 Turbo 1986 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте компании.

[ + – ] Кузов кабриолета выполнен из карбона

Компания Singer известна тем, что воссоздает классические Porsche 911 и выпускает современные версии мелкими партиями. Автомобили недешевые – стоимость Singer Turbo Study Convertible составит около 750 000 долларов.

[ + – ] На выбор доступны версии мощностью 450 и 510 л. с.

В основе авто лежит шасси настоящего классического Porsche 911, только выпущенного в начале 90-х. Своим дизайном Singer в точности повторяет Porsche 911 Turbo, однако при этом его кузов выполнен из карбона, а фары стали светодиодными.

[ + – ] Автомобиль получил новые приборы, руль и рычаг КПП

Салон Porsche 911 полностью переделали, хотя ретро-стиль сохранен. Автомобиль получил новые приборы, руль и рычаг коробки передач. В отделке сочетаются кожа, дерево и клетчатая ткань, использовавшаяся в старых 911.

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Кроме того, в Singer разработали новую версию оппозитного турбомотора. Эта 3,8-литровая шестерка доступна в версиях мощностью 450 и 510 л. с.

[ + – ] Салон отделан клетчатой тканью и кожей

Кабриолет оснащен 6-ступенчатой механической КПП, а привод может быть задним или полным. Также на выбор предлагают два типа подвески – комфортабельную для дальних поездок и жесткую трековую. Останавливают Porsche 911 Turbo современные керамические тормоза с ABS.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche воссоздали авто из мультфильма "Тачки", чтобы помочь украинским беженцам.