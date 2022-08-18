Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 GT3, Porsche 911, новый Porsche 911, новый Porsche 911 GT3
Фото: Porsche | Аэродинамика Porsche 911 GT3 RS обеспечивает огромную прижимную силу

Porsche 911 GT3 RS создали специально для гоночного трека. У него "умная" аэродинамика, облегченный кузов и высокооборотистый 525-сильный двигатель.

Германии официально презентовали новый Porsche 911 GT3 RS. Экстремальный трековый вариант модели уже доступен для заказа по цене в 229 517 евро. Подробности модели раскрыты на официальном сайте Porsche.

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 GT3, Porsche 911, новый Porsche 911, новый Porsche 911 GT3
Купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 с
Фото: Porsche

Главная изюминка Porsche 911 GT3 RS – его продвинутая аэродинамика. Новые обвес и антикрыло создают невероятную прижимную силу на уровне гоночных авто – 860 кг при 285 км/ч. Это в три раза больше, чем у стандартного 911 GT3. В добавок, предусмотрена технология активной аэродинамики DRS, как в "Формуле-1".

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 GT3, Porsche 911, новый Porsche 911, новый Porsche 911 GT3
Сзади установлено огромное антикрыло
Фото: Porsche
Важно
По высшему разряду. Самые дорогие авто на украинском рынке во время войны

Кроме того, автомобиль облегчили до 1450 кг за счет карбоновых дверей, передних крыльев, крыши и крышки багажника. Улучшению управляемости способствуют и новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R размером 275/35 R20 спереди, 335/30 R21 сзади. В качестве опций предложены карбоново-керамические тормоза.

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 GT3, Porsche 911, новый Porsche 911, новый Porsche 911 GT3
В отделке салона использованы алькантара и карбон
Фото: Porsche

В отделке салона использованы легкие карбон и алькантара. Новый Porsche 911 GT3 RS получил ковшеобразные передние кресла, а задние сиденья сняты для экономии веса. За доплату доступен каркас безопасности.

Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 GT3, Porsche 911, новый Porsche 911, новый Porsche 911 GT3
Вместо задних сидений установлен каркас безопасности
Фото: Porsche

Мощность 4,0-литровой атмосферной шестерки увеличили до 525 л. с., а единственная доступная КПП теперь – 7-ступенчатый робот PDK. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что классический Porsche 911 80-х вернули в производство.