Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 RS создали специально для гоночного трека. У него "умная" аэродинамика, облегченный кузов и высокооборотистый 525-сильный двигатель.

Германии официально презентовали новый Porsche 911 GT3 RS. Экстремальный трековый вариант модели уже доступен для заказа по цене в 229 517 евро. Подробности модели раскрыты на официальном сайте Porsche.

[ + – ] Купе разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 с Фото: Porsche

Главная изюминка Porsche 911 GT3 RS – его продвинутая аэродинамика. Новые обвес и антикрыло создают невероятную прижимную силу на уровне гоночных авто – 860 кг при 285 км/ч. Это в три раза больше, чем у стандартного 911 GT3. В добавок, предусмотрена технология активной аэродинамики DRS, как в "Формуле-1".

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Porsche

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Кроме того, автомобиль облегчили до 1450 кг за счет карбоновых дверей, передних крыльев, крыши и крышки багажника. Улучшению управляемости способствуют и новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R размером 275/35 R20 спереди, 335/30 R21 сзади. В качестве опций предложены карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] В отделке салона использованы алькантара и карбон Фото: Porsche

В отделке салона использованы легкие карбон и алькантара. Новый Porsche 911 GT3 RS получил ковшеобразные передние кресла, а задние сиденья сняты для экономии веса. За доплату доступен каркас безопасности.

[ + – ] Вместо задних сидений установлен каркас безопасности Фото: Porsche

Мощность 4,0-литровой атмосферной шестерки увеличили до 525 л. с., а единственная доступная КПП теперь – 7-ступенчатый робот PDK. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 296 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что классический Porsche 911 80-х вернули в производство.