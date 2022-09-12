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Культовый Porsche 911 превратили в дом на колесах всего за 5000 евро (фото)

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Фото: Porsche | Палатка устанавливается на крыше Porsche 911

Двухместная палатка монтируется прямо на крыше Porsche 911 и раскладывается за несколько минут. Она дополнена ортопедическм матрасом, чехлом от дождя и противомоскитной сеткой.

Porsche 911 получил оригинальный аксессуар для любителей путешествий. Спорткару предлагают раскладную палатку на крыше, превращающую его в практичный дом на колесах. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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Для доступа внутрь раскладывается лестница
Фото: Porsche

Раскладная палатка монтируется в специальном багажнике на крыше и раскладывается за считанные минуты. Она достигает 2,1 м в длину и 1,3 м в ширину.

Внутри палатки предусмотрен двуспальный ортопедический матрас, рассчитанный на нагрузку в 140 кг. Предусмотрены чехол от дождя и противомоскитная сетка. Доступ на крышу Porsche 911 облегчает телескопическая лестница.

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Внутри установлен ортопедический матрас
Фото: Porsche

На выбор предложены два цвета палатки (светло-серый и графитовый). За доплату доступны фирменное электроодеяло и органайзер для обуви и мелкой поклажи.

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Естественно, палатка на крышу доступна только для купе Porsche 911 – кабриолету она не положена. Ее вес составляет 58 кг. С установленным на крыше багажником-палаткой нельзя ехать быстрее 130 км/ч.

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Палатка с пластиковым чехлом весит 58 кг
Фото: Porsche

Также аксессуар Porsche предложат для других моделей марки – электрокара Taycan, лифтбэка Panamera, кроссоверов Cayenne и Macan. Его стоимость – 4980 евро. Это немало, как для палатки, но относительно недорого как для комплекта для превращения авто в дом на колесах.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche 911 получил экстремальную версию GT3 RS, в конструкции которой применены технологии "Формулы-1".