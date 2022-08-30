На продажу выставили первый в мире дом на колесах: ему более 100 лет (фото)
Винтажный автодом построен из дерева на базе массового Ford T. Внутри обустроены спальные места, а также установлены стол, печка и шкафы.
В Великобритании на аукцион Bonhams выставили необычный Ford T 1914 года. Массовый автомобиль превратили в первый в мире дом на колесах. Подробности интересного авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Автодом Ford T построили в каретной мастерской Dunton по заказу известной семьи Бэнталл, основавшей одну из первых в мире сетей торговых центров. Машина существует в одном-единственном экземпляре.
Для создания дома на колесах рамное шасси Ford T пришлось удлинить и усилить. На него установили деревянный кузов, напоминающий фургоны бродячего цирка.
В салоне появились двухярусная кровать, раскладной стол и два больших шкафа-серванта. Печка-буржуйка предназначена для приготовления еды и обогрева салона. Для водителя и переднего пассажира предусмотрен мягкий кожаный диван.
Дом на колесах не очень быстрый, ведь он оснащен маломощным 20-сильным мотором объемом 2,9 л. Его предел – 48 км/ч.
Автодом использовался по назначению до 20-х годов, а затем был заброшен. Необычный автомобиль обнаружили в начале 70-х и отреставрировали до оригинального состояния. Ориентировочная цена Ford T весьма невысокая – около 20-30 тысяч фунтов стерлингов ($24 000 – 35 000).Важно
Ранее Фокус сообщал, что в дом на колесах переделали миниатюрный городкой Smart, причем в качестве донора выбрали электрический вариант модели.