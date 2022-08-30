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На продаж виставили перший у світі будинок на колесах: йому понад 100 років (фото)

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Фото: bonhams.com | Автобуд Ford T побудований в 1914 році

Вінтажний автобудинок збудований з дерева на базі масового Ford T. Усередині облаштовані спальні місця, а також встановлені стіл, пічка та шафи.

У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили незвичайний Ford T 1914 року. Масовий автомобіль перетворили на перший у світі будинок на колесах. Деталі цікавого авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

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Будинок на колесах побудований за індивідуальним замовленням
Фото: bonhams.com

Автобудинок Ford T побудували в каретній майстерні Dunton на замовлення відомої сім'ї Бентал, яка заснувала одну з перших у світі мереж торгових центрів. Машина існує в одному екземплярі.

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Ford T нагадує фургон мандрівного цирку
Фото: bonhams.com

Для створення будинку на колесах рамне шасі Ford T довелося подовжити та підсилити. На нього встановили дерев'яний кузов, що нагадує фургони бродячого цирку.

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Спереду встановлений шкіряний диван
Фото: bonhams.com

У салоні з'явилися двоярусне ліжко, розкладний стіл і дві великі шафи-серванти. Піч-буржуйка призначена для приготування їжі та обігріву салону. Для водія та переднього пасажира передбачений м'який шкіряний диван.

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У салоні встановили двоярусне ліжко та шафи
Фото: bonhams.com

Будинок на колесах не дуже швидкий, адже він оснащений малопотужним 20-сильним двигуном об'ємом 2,9 к. с. Його межа — 48 км/год.

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Піч-буржуйка використовується для приготування їжі та обігріву салону
Фото: bonhams.com

Автобудинок використовувався за призначенням до 20-х років, а потім його залишили. Незвичайний автомобіль виявили на початку 70-х та відреставрували до оригінального стану. Орієнтовна ціна Ford T дуже невисока — близько 20-30 тисяч фунтів стерлінгів ($24 000 — 35 000).

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