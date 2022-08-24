Мініатюрний Smart перетворили на найнезвичайніший будинок на колесах із кухнею та душем (відео)
Автобудинок Smart Fortwo оснастили наметом на даху та портативною кухнею в багажнику. Міський автомобіль також підготували до бездоріжжя.
У Великій Британії з'явився дуже незвичайний Smart Fortwo. Компактний міський автомобіль перетворили на справжній будинок на колесах. Про це повідомляє "Автоцентр".
Smart Overlander (саме так назвали авто) отримав розкладний двомісний намет на даху. У складеному стані його ховають у невеликий багажник-бокс. Із днища намету витягується портативний душ.Важливо
У багажнику Smart обладнали мініатюрну кухню. Там з'явилися невелика раковина та газова плита на дві конфорки. Передбачили й спеціальну скриньку з посудом.
Тюнінг Smart також включає підготовку авто до виїзду на бездоріжжя. Його кліренс збільшили на 50 мм і встановили широкі позашляхові шини. Крім того, з'явилися металеві дуги, підніжки, додаткова світлотехніка та навіть лебідка.
Цікаво, що для доопрацювання вибрали електромобіль Smart Fortwo. Він оснащений 70-сильним двигуном і здатний розвинути 105 км/год. Однак запас ходу становить лише 145 км, тож далеко на ньому заїхати не вийде.
Раніше Фокус розповідав про новий потужний кросовер Smart. Він отримав 428-сильну електричну установку та стартує до 100 км/год лише за 4 с.