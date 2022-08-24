Мініатюрний Smart перетворили на найнезвичайніший будинок на колесах із кухнею та душем (відео)

Автобудинок Smart Fortwo оснастили наметом на даху та портативною кухнею в багажнику. Міський автомобіль також підготували до бездоріжжя.

У Великій Британії з'явився дуже незвичайний Smart Fortwo. Компактний міський автомобіль перетворили на справжній будинок на колесах. Про це повідомляє "Автоцентр".

[ + – ] Намет розкладається на даху авто Фото: скриншот/youtube

Smart Overlander (саме так назвали авто) отримав розкладний двомісний намет на даху. У складеному стані його ховають у невеликий багажник-бокс. Із днища намету витягується портативний душ.

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У багажнику Smart обладнали мініатюрну кухню. Там з'явилися невелика раковина та газова плита на дві конфорки. Передбачили й спеціальну скриньку з посудом.

[ + – ] У багажнику з'явилися газова плита й раковина Фото: скриншот/youtube

Тюнінг Smart також включає підготовку авто до виїзду на бездоріжжя. Його кліренс збільшили на 50 мм і встановили широкі позашляхові шини. Крім того, з'явилися металеві дуги, підніжки, додаткова світлотехніка та навіть лебідка.

[ + – ] За основу взяли електрокар Smart Fortwo

Цікаво, що для доопрацювання вибрали електромобіль Smart Fortwo. Він оснащений 70-сильним двигуном і здатний розвинути 105 км/год. Однак запас ходу становить лише 145 км, тож далеко на ньому заїхати не вийде.

Раніше Фокус розповідав про новий потужний кросовер Smart. Він отримав 428-сильну електричну установку та стартує до 100 км/год лише за 4 с.