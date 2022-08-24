Миниатюрный Smart превратили в самый необычный дом на колесах с кухней и душем (видео)

Автодом Smart Fortwo оснастили палаткой на крыше и портативной кухней в багажнике. Городской автомобиль также подготовили к бездорожью.

В Великобритании появился очень необычный Smart Fortwo. Компактный городской автомобиль превратили в настоящий дом на колесах. Об этом сообщает Автоцентр.

[ + – ] Палатка раскладывается на крыше авто Фото: скриншот/youtube

Smart Overlander (именно так назвали авто) получил раскладную двухместную палатку на крыше. В сложенном состоянии она прячется в небольшой багажник-бокс. Из днища палатки вытягивается портативный душ.

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В багажнике Smart оборудовали миниатюрную кухню. Там появились небольшая раковина и газовая плита на две конфорки. Предусмотрен и специальный ящик с посудой.

[ + – ] В багажнике появились газовая плита и раковина Фото: скриншот/youtube

Тюнинг Smart также включает подготовку авто к выезду на бездорожье. Его клиренс увеличили на 50 мм и установили широкие внедорожные шины. Кроме того, появились металлические дуги, подножки, дополнительная светотехника и даже лебедка.

[ + – ] За основу взяли электрокар Smart Fortwo

Примечательно, что для доработки выбрали электромобиль Smart Fortwo. Он оснащен 70-сильным мотором и способен развить 105 км/ч. Однако запас хода составляет всего 145 км, так что далеко на нем заехать не получится.

Ранее Фокус рассказывал, про новый мощный кроссовер Smart. Он получил 428-сильную электрическую установку и стартует до 100 км/ч всего за 4 с.