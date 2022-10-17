Renault показали прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро (відео)

Серійний електромобіль Renault 4 з'явиться у 2024 році. Недорогий кросовер зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 9 с, а його запас ходу перевищить 400 км.

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Renault привезли на автошоу в Парижі концепт-кар 4Ever Trophy. Електрокросовер є провісником відродженого Renault 4. Про це повідомляє офіційний сайт Renault Group.

[ + – ] Концепт-кар присвячений 25-річчю автопробігу на Renault 4 Фото: Renault

Кросовер присвячений 25-річчю автопробігу Renault 4 через Марокканську пустелю. Електрокар підготували до бездоріжжя — у нього високий (200 мм) кліренс і позашляхова гума розміром 255/55 R19. Також передбачені виражений пластиковий обвіс, захист днища та карбоновий багажник на даху.

[ + – ] Серійна версія моделі з'явиться у 2024 році Фото: Renault

У той же час новий Renault 4Ever Trophy за дизайном дуже нагадує знаменитого предка. В авто схожий силует і знайомий незграбний дизайн із матричними фарами в ретро-стилі. А ось за розмірами новачок більший — 4 160 мм завдовжки, 1 950 мм завширшки та 1 900 мм заввишки.

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Силова установка для концепт-кара запозичена у Renault 5 і використовуватиметься і в серійній моделі. Електродвигун потужністю 136 к. с. дозволяє розганятися до 100 км/год менш ніж за 9 с. Акумуляторна батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу 402 км.

[ + – ] Серійний Renault 4 зможе проїхати 400 км без підзарядки

Раніше стало відомо, що серійний електромобіль представлять у 2024 році та почнуть продавати роком пізніше. Ціна Renault 4 у базовій версії складе приблизно 20 000 євро. Разом із кросовером запропонують комерційний фургон.

Також Фокус розповідав, що на Паризькому автосалоні Renault демонструють найменший у світі автомобіль і міський електрокар, який прийде на зміну моделі Twizzy.

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