Renault розсекретили вражаючий спорткар із незвичайним ГБО (відео)
Обтічний Alpine Alpenglow заввишки менше метра оснащений інноваційним двигуном, що працює на водні. Концепт-кар стане основою для майбутньої гоночної моделі.
Опубліковано перші офіційні фото та відео Alpine Alpenglow. Футуристичний концепт-кар від спортивного бренду Renault презентують наступного тижня на автошоу у Парижі. Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті марки.
Новий Alpine Alpenglow — одномісний гоночний болід довжиною 5 м, шириною 2 м і висотою менше метра. Елегантний обтічний дизайн виконаний у дусі класичного гоночного Renault Alpine A220 1968 року.
Спорткар відрізняється витягнутим силуетом з плавними формами та вираженими крилами. Замість фар має світлодіодні панелі, а задній спойлер зроблено прозорим.Важливо
У салоні переважає мінімалістичний стиль. Практично всі необхідні кнопки та перемикачі винесені на кермо — як у "Формулі-1". Дані проєктуються на маленький скляний екран. Цікаво, що пелюстки КПП та педалі також прозорі.
Спорткар Alpine Alpenglow працює на водні, але на відміну від більшості таких авто, він не отримав електромотор та паливні комірки. Концепт оснастили двигуном внутрішнього згоряння та водневим ГБО.
Звичайно, подібний автомобіль не стане серійним, проте він стане основою для майбутнього спортпрототипу. Він вийде на старт 24-годинних перегонів у Ле-Мані у 2024 році.
Раніше Фокус повідомляв, що заводське ГБО отримає новий Duster третього покоління. Він з'явиться у 2024 році та його дизайн вже розсекречений.
Також ми писали, що Renault представлять на Паризькому автосалоні найменший автомобіль у світі.