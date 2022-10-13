Renault розсекретили вражаючий спорткар із незвичайним ГБО (відео)

Обтічний Alpine Alpenglow заввишки менше метра оснащений інноваційним двигуном, що працює на водні. Концепт-кар стане основою для майбутньої гоночної моделі.

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Опубліковано перші офіційні фото та відео Alpine Alpenglow. Футуристичний концепт-кар від спортивного бренду Renault презентують наступного тижня на автошоу у Парижі. Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті марки.

[ + – ] Спорткар відрізняється обтічним дизайном Фото: Renault

Новий Alpine Alpenglow — одномісний гоночний болід довжиною 5 м, шириною 2 м і висотою менше метра. Елегантний обтічний дизайн виконаний у дусі класичного гоночного Renault Alpine A220 1968 року.

[ + – ] Висота авто — менше метра Фото: Renault

Спорткар відрізняється витягнутим силуетом з плавними формами та вираженими крилами. Замість фар має світлодіодні панелі, а задній спойлер зроблено прозорим.

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У салоні переважає мінімалістичний стиль. Практично всі необхідні кнопки та перемикачі винесені на кермо — як у "Формулі-1". Дані проєктуються на маленький скляний екран. Цікаво, що пелюстки КПП та педалі також прозорі.

[ + – ] Основні перемикачі винесені на кермо Фото: Renault

Спорткар Alpine Alpenglow працює на водні, але на відміну від більшості таких авто, він не отримав електромотор та паливні комірки. Концепт оснастили двигуном внутрішнього згоряння та водневим ГБО.

[ + – ] Двигун внутрішнього згоряння працює на водні

Звичайно, подібний автомобіль не стане серійним, проте він стане основою для майбутнього спортпрототипу. Він вийде на старт 24-годинних перегонів у Ле-Мані у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, що заводське ГБО отримає новий Duster третього покоління. Він з'явиться у 2024 році та його дизайн вже розсекречений.

Також ми писали, що Renault представлять на Паризькому автосалоні найменший автомобіль у світі.