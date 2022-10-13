Renault рассекретили впечатляющий спорткар с необычным ГБО (видео)

Обтекаемый Alpine Alpenglow высотой менее метра оснащен инновационным двигателем, работающим на водороде. Концепт-кар станет основой для будущей гоночной модели.

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Опубликованы первые официальные фото и видео Alpine Alpenglow. Футуристический концепт-кар от спортивного бренда Renault презентуют на следующей неделе на автошоу в Париже. Подробности новинки раскрыты на официальном сайте марки.

[ + – ] Спорткар отличается обтекаемым дизайном Фото: Renault

Новый Alpine Alpenglow — одноместный гоночный болид длиной в 5 м, шириной 2 м и высотой менее метра. Элегантный обтекаемый дизайн выполнен в духе классического гоночного Renault Alpine A220 1968 года.

[ + – ] Высота авто — менее метра Фото: Renault

Спорткар отличается вытянутым силуэтом с плавными формами и выраженными крыльями. Вместо фар у него светодиодные панели, а задний спойлер выполнен прозрачным.

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В салоне преобладает минималистический стиль. Практически все необходимые кнопки и переключатели вынесены на руль — как в "Формуле-1". Данные проецируются на небольшой стеклянный дисплей. Интересно, что лепестки КПП и педали также прозрачные.

[ + – ] Основные переключатели вынесены на руль Фото: Renault

Спорткар Alpine Alpenglow работает на водороде, но в отличие от большинства таких авто, он не получил электромотор и топливые ячейки. Концепт оснастили двигателем внутреннего сгорания и водородным ГБО.

[ + – ] Двигатель внутреннего сгорания работает на водороде

Конечно, подобный автомобиль не станет серийным, однако он послужит основой для будущего спортпрототипа. Он выйдет на старт 24-часовой гонки в Ле-Мане в 2024 году.

Ранее Фокус сообщал, что заводское ГБО получит новый Duster третьего поколения. Он появится в 2024 году и его дизайн уже рассекречен.

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