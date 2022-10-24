Новий електрокар Toyota стане "зеленою" альтернативою Camry (фото)

Toyota bZ3 — перший електричний седан у лінійці японської марки. Його запропонують у двох версіях потужності, а запас ходу електрокара перевищить 600 км.

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Нова Toyota bZ3 розсекречена на офіційних зображеннях. Електричний седан D-класу надійде у продаж до кінця поточного року. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.

Електромобіль Toyota bZ3 випускатиме на китайському підприємстві FAW-Toyota. У розробці авто взяли участь фахівці BYD — вони відповідали за акумуляторні батареї.

[ + – ] Електрокар дещо компактніший, ніж Toyota Camry Фото: Toyota

Седан Toyota bZ3 стане електричною альтернативою Camry. За габаритами він трохи компактніший за бензиновий аналог, але не менш просторий завдяки більшій колісній базі.

Розміри Toyota bZ3 2023:

довжина — 4 725 мм;

ширина — 1 835 мм;

висота — 1 475 мм;

колісна база — 2 880 мм.

[ + – ] У салоні панель приладів розташована незвично високо Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3 вийшов обтічний — з похилим дахом, вираженим "носом" і висувними дверними ручками. Тоненькі діодні фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] Розробники обіцяють великий внутрішній простір Фото: Toyota

У салоні кермо плескате зверху та знизу, а віртуальна панель приладів розташована високо. На центральній панелі встановлено великий сенсорний екран портретного формату.

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Характеристики Toyota bZ3 поки не розголошують, але відомо, що седан побудований на платформі кросовера bZ4X і важить 1 835 кг, а запас ходу його складе майже 600 км. Очікується, що електрокар запропонують у версіях на 184 та 245 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на 160 км/год.

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