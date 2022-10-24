Новий електрокар Toyota стане "зеленою" альтернативою Camry (фото)
Toyota bZ3 — перший електричний седан у лінійці японської марки. Його запропонують у двох версіях потужності, а запас ходу електрокара перевищить 600 км.
Нова Toyota bZ3 розсекречена на офіційних зображеннях. Електричний седан D-класу надійде у продаж до кінця поточного року. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.
Електромобіль Toyota bZ3 випускатиме на китайському підприємстві FAW-Toyota. У розробці авто взяли участь фахівці BYD — вони відповідали за акумуляторні батареї.
Седан Toyota bZ3 стане електричною альтернативою Camry. За габаритами він трохи компактніший за бензиновий аналог, але не менш просторий завдяки більшій колісній базі.
Розміри Toyota bZ3 2023:
- довжина — 4 725 мм;
- ширина — 1 835 мм;
- висота — 1 475 мм;
- колісна база — 2 880 мм.
Дизайн Toyota bZ3 вийшов обтічний — з похилим дахом, вираженим "носом" і висувними дверними ручками. Тоненькі діодні фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.
У салоні кермо плескате зверху та знизу, а віртуальна панель приладів розташована високо. На центральній панелі встановлено великий сенсорний екран портретного формату.Важливо
Характеристики Toyota bZ3 поки не розголошують, але відомо, що седан побудований на платформі кросовера bZ4X і важить 1 835 кг, а запас ходу його складе майже 600 км. Очікується, що електрокар запропонують у версіях на 184 та 245 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на 160 км/год.
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