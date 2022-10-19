Toyota RAV4 отримала спортивну версію: що змінилося у популярному кросовері (фото)

У Toyota RAV4 GR Sport змінено зовнішність, а в салоні з'явилися спортивні сидіння. Кросовер став кращим в управлінні і доступний лише в найпотужніших гібридних версіях.

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Toyota продовжує розширювати свою лінійку GR Sport. Раніше спортивні версії з'явилися у Yaris, Corolla та Land Cruiser, а тепер такий варіант доступний для Toyota RAV4 2023 модельного року. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Комплектація включає 19-дюймові диски Фото: Toyota

Нову Toyota RAV4 GR Sport можна впізнати за особливими 19-дюймових дисками та чорною решіткою радіатора. Також, на бамперах, порогах та дверях багажника з'явився чорний глянцевий декор.

[ + – ] У салоні та на кузові з'явилися логотипи GR Sport Фото: Toyota

У салоні Toyota RAV4 з'явилися спортивні сидіння з електроприводом, обшиті штучною шкірою та алькантарою. Дисплей віртуальної панелі приладів збільшено до 12,3 дюймів діагоналі. Також в інтер'єрі та на кузові з'явилися логотипи GR Sport.

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Кросовер Toyota RAV4 GR Sport доступний лише у найпотужніших гібридних версіях з 2,5-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами. У стандартному гібриді віддача силової установки складає 222 л. с., а у підзарядному — 306 л. с. В другому варіанті розгін до 100 км/год займає 6 с.

[ + – ] Кросовер отримав спортивні крісла з електроприводом Фото: Toyota

Всі Toyota RAV4 GR Sport – повнопривідні. призначені Для покращення керування призначені жорсткіші спортивні пружини підвіски та амортизатори.

Раніше Фокус розповідав, що у Toyota RAV4 2023 з'явився ще й варіант підвищеної прохідності.

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