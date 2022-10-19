Toyota RAV4 получила спортивную версию: что изменилось в популярном кроссовере (фото)

У Toyota RAV4 GR Sport изменена внешность, а в салоне появились спортивные сиденья. Кроссовер стал лучше в управлении и доступен только в самых мощных гибридных версиях.

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Toyota продолжает расширять свою линейку GR Sport. Ранее спортивные версии появились у Yaris, Corolla и Land Cruiser, а теперь такой вариант доступен для Toyota RAV4 2023 модельного года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Комплектация включает 19-дюймовые диски Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 GR Sport узнается по особым 19-дюймовым дискам и черной решетке радиатора. Кроме того, на бамперах, порогах и двери багажника появился черный глянцевый декор.

[ + – ] В салоне и на кузове появились логотипы GR Sport Фото: Toyota

В салоне Toyota RAV4 появились спортивные сиденья с электроприводом, обшитые искусственной кожей и алькантарой. Дисплей виртуальной панели приборов увеличен до 12,3 дюймов в диагонали. Также в интерьере и на кузове появились логотипы GR Sport.

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Кроссовер Toyota RAV4 GR Sport доступен только в самых мощных гибридных версиях с 2,5-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. В стандартном гибриде отдача силовой установки составляет 222 л. с., а в подзаряжаемом – 306 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6 с.

[ + – ] Кроссовер получил спортивные кресла с электроприводом Фото: Toyota

Все Toyota RAV4 GR Sport – полноприводные. Улучшить управляемость призваны более жесткие спортивные пружины подвески и амортизаторы.

Ранее Фокус рассказывал, что у Toyota RAV4 2023 появился еще и вариант повышенной проходимости.

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