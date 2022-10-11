Раскрыты интересные подробности недорогого пикапа Toyota на базе RAV4
Компактный и доступный пикап Toyota Stout построят на платформе кроссовера RAV4. Основными его конкурентами станут Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.
Появилась новая информация про самый компактный пикап Toyota. Недорогая модель появится в 2025 году и будет названа Stout – в честь небольшого пикапа, выпускавшегося в 50-80-х годах. Об этом стало известно журналистам австралийского сайта The Drive.
Ранее один из руководителей североамериканского подразделения Toyota Купер Эриксен подтвердил разработку модели. Теперь же выяснилось, что Toyota зарегистрировала права на название Stout.
Если оригинальная Toyota Stout была рамной, то современная модель получит несущий кузов. Руководство японского концерна увидело успех пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, построенных на базе кроссоверов, и решило создать конкурента им.
Пикап будет создан на платформе TNGA, то есть его родственником станет кроссовер Toyota RAV4. Длина автомобиля составит около 5 м, то есть он будет заметно компактнее рамных Toyota Hilux и Tacoma.Важно
Дизайн авто может быть выдержан в духе концепт-кара Toyota Compact Cruiser. Двигатели очевидно будут позаимствованы у RAV4, то есть пикап Toyota получит 2,5-литровую бензиновую четверку, а также гибридные установки. Стартовая цена составит немногим более 20 000 долларов.
В Toyota пообещали раскрыть больше подробностей будущей модели летом 2023 года. Именно тогда может появиться первый концепт-кар.
Ранее Фокус рассказывал, что Toyota прекращает производство культовой внедорожной модели.
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