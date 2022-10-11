Раскрыты интересные подробности недорогого пикапа Toyota на базе RAV4

Компактный и доступный пикап Toyota Stout построят на платформе кроссовера RAV4. Основными его конкурентами станут Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Related video

Появилась новая информация про самый компактный пикап Toyota. Недорогая модель появится в 2025 году и будет названа Stout – в честь небольшого пикапа, выпускавшегося в 50-80-х годах. Об этом стало известно журналистам австралийского сайта The Drive.

Ранее один из руководителей североамериканского подразделения Toyota Купер Эриксен подтвердил разработку модели. Теперь же выяснилось, что Toyota зарегистрировала права на название Stout.

[ + – ] Платформой и силовыми агрегатами поделится кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Если оригинальная Toyota Stout была рамной, то современная модель получит несущий кузов. Руководство японского концерна увидело успех пикапов Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, построенных на базе кроссоверов, и решило создать конкурента им.

Пикап будет создан на платформе TNGA, то есть его родственником станет кроссовер Toyota RAV4. Длина автомобиля составит около 5 м, то есть он будет заметно компактнее рамных Toyota Hilux и Tacoma.

Важно

Повышение в классе и электрификация: раскрыты первые подробности нового Fiat 500X (фото)

Дизайн авто может быть выдержан в духе концепт-кара Toyota Compact Cruiser. Двигатели очевидно будут позаимствованы у RAV4, то есть пикап Toyota получит 2,5-литровую бензиновую четверку, а также гибридные установки. Стартовая цена составит немногим более 20 000 долларов.

В Toyota пообещали раскрыть больше подробностей будущей модели летом 2023 года. Именно тогда может появиться первый концепт-кар.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota прекращает производство культовой внедорожной модели.

Также мы писали, что старая Toyota Corolla получила очень нестандартный тюнинг.