Повышение в классе и электрификация: раскрыты первые подробности нового Fiat 500X (фото)

Кроссовер Fiat 500X станет крупнее и просторнее внутри, а также получит новые опции. Впервые в линейке модели появится электрическая версия.

Related video

Fiat разрабатывает второе поколение модели 500X. Компактный кроссовер должны представить в 2024 году. Об этом стало известно журналистам сайта Carscoops.

Нынешний кроссовер Fiat 500X выпускают с 2014 года, то есть он является одной из старейших моделей в линейке итальянской марки. Прототипы новой его генерации проходят тесты, а теперь в интернет попали рендеры модели.

[ + – ] Линейку модели пополнит электрическая версия Фото: carscoops.com

Новый Fiat 500X серьезно изменится. Кроссовер подрастет примерно до 4,4 м в длину, то есть поднимется на класс выше. Дизайн сохранит ретро-черты и будет выдержан в духе электромобиля Fiat 500. В частности, останутся характерные круглые фары.

В салоне появится виртуальная панель приборов. Также ожидается расширение перечня систем активной безопасности.

Важно

Продажи электрокаров в Украине бьют рекорды во время войны: ТОП-5 самых популярных моделей

Кроссовер Fiat 500X построят на платформе Stellantis СМР, как Citroen C4, новый Jeep Avenger и Opel Mokka. Он получит бензиновые турбомоторы объемом 1,2 и 1,5 л, дополненные 48-вольтной гибридной установкой, а вот дизельных версий больше не будет.

Зато ожидается электромобиль Fiat 500X. Скорее всего, такой кроссовер получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВтч от Peugeot e-308. Его запас хода составит около 400 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Fiat выпустил недорогой купе-кроссовер.

Также мы писали про первый электрокроссовер Honda. Он создается в сотрудничестве с General Motors.