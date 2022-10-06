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Авто

Представлен первый электрокроссовер Honda: он станет "зеленой" альтернативой CR-V (видео)

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Фото: Honda | Honda Prologue поступит в продажу с 2024 года

Новую Honda Prologue решили рассекетить за два года до старта продаж. Электромобиль разрабатывают совместно с концерном General Motors.

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Опубликованы официальные фото и видео с Honda Prologue. Первый электрический кроссовер японской марки поступит в продажу только в 2024 году, но показать его решили уже сейчас. Подробности авто раскрыли на сайте Honda.

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Prologue несколько крупнее бензиновой Honda CR-V
Фото: Honda

Новая Honda Prologue отличается сдержанным и лаконичным дизайном со слегка покатой крышей и изогнутой оконной линией. Раскосые фары выполнены в фирменном стиле японского бренда и напоминают оптику Honda CR-V 2023.

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Кроссовер построят на платформе GM Ultium
Фото: Honda

Электрокроссовер Honda разрабатывают совместно с General Motors и оно использует платформу GM Ultium, как Cadillac Lyriq и Chevrolet Equinox. По габаритам авто несколько крупнее CR-V, а большая колесная база делает его просторнее бензинового собрата.

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В салоне часть переключателей взяты у Honda Civic и CR-V
Фото: Honda

Размеры Honda Prologue 2024:

  • Длина – 4877 мм
  • Ширина 1989 мм
  • Высота – 1643 мм
  • Колесная база – 3094 мм
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Разработчики обещают большое внутреннее пространство
Фото: Honda

В салоне часть переключателей позаимствованы у моделей Civic и CR-V. Электромобиль Honda получил виртуальную панель приборов и 11,3-дюймовый сенсорный дисплей.

Важно
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Цена $15 000 и расход 3 л на 100 км: самый дешевый кроссовер Honda показали до премьеры

Характеристики Honda Prologue станут известны ближе к дате презентации модели. Заявлено только, что предложат варианты с передним и полным приводом.

Впрочем известно, что сопоставимый с Prologue по размерам электрокроссовер Chevrolet Blazer, построенный на той же платформе, предложен в версиях мощностью до 557 л. с. и способен проехать до 515 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал, что также рассекретили флагманский кроссовер Honda Pilot нового поколения.