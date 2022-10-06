Представлен первый электрокроссовер Honda: он станет "зеленой" альтернативой CR-V (видео)
Новую Honda Prologue решили рассекетить за два года до старта продаж. Электромобиль разрабатывают совместно с концерном General Motors.
Опубликованы официальные фото и видео с Honda Prologue. Первый электрический кроссовер японской марки поступит в продажу только в 2024 году, но показать его решили уже сейчас. Подробности авто раскрыли на сайте Honda.
Новая Honda Prologue отличается сдержанным и лаконичным дизайном со слегка покатой крышей и изогнутой оконной линией. Раскосые фары выполнены в фирменном стиле японского бренда и напоминают оптику Honda CR-V 2023.
Электрокроссовер Honda разрабатывают совместно с General Motors и оно использует платформу GM Ultium, как Cadillac Lyriq и Chevrolet Equinox. По габаритам авто несколько крупнее CR-V, а большая колесная база делает его просторнее бензинового собрата.
Размеры Honda Prologue 2024:
- Длина – 4877 мм
- Ширина 1989 мм
- Высота – 1643 мм
- Колесная база – 3094 мм
В салоне часть переключателей позаимствованы у моделей Civic и CR-V. Электромобиль Honda получил виртуальную панель приборов и 11,3-дюймовый сенсорный дисплей.Важно
Характеристики Honda Prologue станут известны ближе к дате презентации модели. Заявлено только, что предложат варианты с передним и полным приводом.
Впрочем известно, что сопоставимый с Prologue по размерам электрокроссовер Chevrolet Blazer, построенный на той же платформе, предложен в версиях мощностью до 557 л. с. и способен проехать до 515 км без подзарядки.
Ранее Фокус рассказывал, что также рассекретили флагманский кроссовер Honda Pilot нового поколения.