Новый кроссовер Honda Pilot 2023 показали перед премьерой (фото)

Флагманский кроссовер Honda Pilot станет солиднее на вид и вернется к угловатому дизайну. Модель получит современный 10-ступенчатый автомат и новую переднюю подвеску.

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Опубликованы официальные фото Honda Pilot 2023. Четвертое поколение большого кроссовера должны представить уже в ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба японской марки.

Новая Honda Pilot на снимках запечатлена в гоночной раскраске. Кроссовер примет участие в 2500-километровых женских гонках Rebelle Rally, которые проходят в пустынях Калифорнии и Невады. К слову, свои авто там также выставили Hyundai и Kia.

[ + – ] Кроссовер отличается угловатым дизайном Фото: Honda

Ранее в интернете уже публиковали первые тизеры Honda Pilot 2023. Судя по фото, кроссовер изменится внешне и вернется к угловатому дизайну. Передняя часть авто с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами выдержана в духе младшего кроссовера Honda CR-V нового поколения.

На фото попала внедорожная версия Honda Pilot Trail Sport. Она узнается по специальным шинам, пластиковому обвесу и немного увеличенному клиренсу.

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Характеристики Honda Pilot 2023 пока держат в секрете. Известно, что кроссовер останется восьмиместным и будет построен на платформе Acura MDX. Он сохранит 3,5-литровый V6, а также получит новый 10-ступенчатый автомат и двухрычажную переднюю подвеску.

Ранее Фокус рассказывал про новый компактный кроссовер Honda RS. Он будет стоить от $15 000.