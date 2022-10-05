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Новий кросовер Honda Pilot 2023 показали перед прем'єрою (фото)

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Фото: Honda | Honda Pilot підготували до змагань Rebelle Rally

Флагманський кросовер Honda Pilot стане солідніше на вигляд і повернеться до незграбного дизайну. Модель отримає сучасний 10-ступінчастий автомат та нову передню підвіску.

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Опубліковано офіційні фото Honda Pilot 2023. Четверте покоління великого кросовера мають представити вже у найближчі два місяці. Про це повідомляє пресслужба японської марки.

Нова Honda Pilot на знімках показана у перегонному забарвленні. Кросовер візьме участь у 2500-кілометрових жіночих перегонах Rebelle Rally, що проходять у пустелях Каліфорнії та Невади. До речі, свої авто там також виставили Hyundai та Kia.

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Кросовер відрізняється незграбним дизайном
Фото: Honda

Раніше в інтернеті вже публікували перші тизери Honda Pilot 2023. Судячи з фото, кросовер зміниться зовні і повернеться до незграбного дизайну. Передня частина авто з широкою решіткою радіатора та довгастими фарами витримана в дусі молодшого кросовера Honda CR-V нового покоління.

На фото потрапила позашляхова версія Honda Pilot Trail Sport. Вона впізнається за спеціальними шинами, пластиковим обважуванням і трохи збільшеним кліренсом.

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Характеристики Honda Pilot 2023 поки що тримають у секреті. Відомо, що кросовер залишиться восьмимісним, його збудують на платформі Acura MDX. Він збереже 3,5-літровий V6, а також отримає новий 10-ступінчастий автомат та двоважільний передню підвіску.

Раніше Фокус розповідав про новий компактний кросовер Honda RS. Він коштуватиме від $15 000.