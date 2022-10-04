Ціна $15 000 та витрата 3 л на 100 км: найдешевший кросовер Honda показали до прем'єри

Нова Honda RS з'явиться у 2023 році і стане найменшим кросовером японської марки. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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Опубліковано зображення нового компактного кросовера Honda. Недорога модель з'явиться в 2023 році і коштуватиме приблизно 15 000 доларів. Про це повідомляє японський вебсайт BestCarWeb.

Найімовірніше, автомобіль назвуть Honda RS. Раніше його демонстрували у камуфляжі, а також бачили під час тестів у Південно-Східній Азії.

[ + – ] Задні стійки даху авто нахилені на великий кут Фото: BestCarWeb

Нова Honda RS відрізняється виразним дизайном із широкою решіткою радіатора, великими фарами та великим кутом нахилу задніх стійок даху. У лінійці японської марки модель буде на сходинку нижче Honda HR-V і стане компактним кросовером бренду.

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Розміри Honda RS 2023:

Довжина — 4200 мм

Ширина — 1760 мм

Висота — 1600 мм

Колісна база — 2530 мм

[ + – ] Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: BestCarWeb

Новий кросовер Honda збудують на платформі моделі Jazz. У неї запозичають і 131-сильну гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електродвигуном — витрата палива становитиме близько 3 л/100 км. Крім того, запропонують 1,0-літровий турбодвигун потужністю приблизно 125-130 к. с. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Honda CR-V 2023 отримала семимісну модифікацію для великої родини.